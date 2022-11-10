Пенсии в Беларуси будут повышены с 1 декабря на 5%. Такое решение главы государства было озвучено 10 ноября во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко о совершенствовании работы ФСЗН и мерах по усилению поддержки пенсионеров и детей-инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной докладчик — министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В числе участников мероприятия также курирующий эту сферу вице-премьер Игорь Петришенко, замглавы Администрации Президента Максим Ермолович, министр финансов Юрий Селиверстов, председатели Мингорисполкома и Миноблисполкома Владимир Кухарев и Александр Турчин.

«Знаю, что фонд (ФСЗН. — Прим. БЕЛТА) вроде бы неплохо работает в этом году. С неким даже профицитом. Но что нам, накапливать эти деньги, складывать в кубышку, особенно сейчас? Поэтому я уже подписал указ об увеличении (пенсий. — Прим. БЕЛТА). Хоть немножко, но пенсии нашим пенсионерам с 1 декабря на 5-6% увеличим. Хотя должен сказать, если считать макроэкономически в среднем, как это делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи с небольшим повышением пенсии», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что до этого в нынешнем году пенсии уже повышались дважды.

«Поэтому это в среднем, подчеркиваю. Это выше инфляции на сегодняшний день. Ну а если мы еще шаг сделаем, то это будет уже значительное преимущество перед инфляцией, — подчеркнул белорусский лидер. — Хотя, знаете, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут: «Ну, наверное, не владеет вопросом, у нас кое-что там подорожало, и не на 10%, а на 20%». Я не зря подчеркнул, что имею в виду среднее значение».

Глава государства дополнительно разъяснил свой тезис, отметив и действия в сфере ценообразования: «Поэтому и к ценам несколько раз я обращался. И сегодня хочу подчеркнуть. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые какие-то вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. И там, может быть, на какие-то группы товаров цены выросли больше 10%, скажем так… Понятно, что, может, где-то чуть выше. Поэтому и было принято решение по регулированию цен и выработке системы ценообразования. Чтобы все-таки наши люди почувствовали, что государство видит эти проблемы и пытается их решить. В декабре или январе соберемся и посмотрим, насколько эффективно правительство и губернаторы работают в направлении сдерживания цен».

Что касается выплаты пенсии, Александр Лукашенко положительно оценил практику, когда выплаты, выпадающие на праздничные дни, как 7 ноября, делаются заблаговременно. «Молодцы. Мелочь, но людям приятно, когда они видят, что мы там на 2-3 дня чуть раньше выплачиваем эти деньги. Это хорошо. В этом плане надо действовать», — сказал он.

«Словом, фонд в этом году работает, за помощью не обращался в бюджет или другие какие-то инстанции, кредиты не брал, обходится своими средствами. Есть небольшой профицит. Поэтому мы хоть немного, но повысим пенсии нашим пенсионерам с 1 декабря», — подытожил глава государства.

Министр труда и соцзащиты подтвердила, что сейчас бюджет фонда социальной защиты населения исполняется с профицитом, ресурсы имеются. Поэтому было предложение произвести перерасчет трудовых пенсий. Глава государства это предложение поддержал. «Спасибо за то, что поддержали наше предложение с 1 декабря текущего года поднять пенсию на 5%», — сказала Ирина Костевич.

По ее словам, в результате такого повышения пенсия среднего пенсионера увеличится на Br125, если сравнивать декабрь прошлого года с декабрем нынешнего.

В этом году перерасчет трудовых пенсий произведен дважды: с 1 марта — на 7%, с 1 августа — на 10%.

БелТА