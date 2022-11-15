В двух больницах Гомеля началась подача кислорода из новых газификаторов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Гомельщина официально».

По словам начальника главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Николая Куденьчука, в городских клинических больницах №1 и №2 Гомеля завершили работы по установке кислородных газификаторов. «Подача кислорода из новых установок уже началась», — подчеркнул он.

Руководитель отрасли отметил, что в особом масштабе эти работы, включая устройство дополнительных точек подачи кислорода, проводились в стационарах области в 2020-2021 годах. Сейчас продолжается планомерная работа, направленная на устойчивое функционирование систем медицинских газов организаций здравоохранения. Так, с начала 2022 года установили газификаторы в Гомельской областной инфекционной больнице и в Калинковичской ЦРБ.

Николай Куденьчук подчеркнул: это направление в системе здравоохранения остается на контроле. Так, до конца года планируется завершить модернизацию систем подачи кислорода и установку газификаторов в Речицкой и Хойникской центральных райбольницах.