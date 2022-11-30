Делегации со всех областей Беларуси собрались сегодня в Национальной библиотеке на республиканской конференции фонда мира. Присоединились к заседанию и миротворцы Гомельщины.

За последние пять лет сделано немало, подчеркнул председатель правления общественного объединения Максим Мисько. Сейчас в составе организации более 150 тысяч человек, ещё более миллиона волонтеров участвуют в миротворческих акциях. Это молодежные и патриотические флешмобы, митинги, помощь ветеранам и инвалидам, развитие международных отношений. В их числе «Построим мемориал вместе», «Наше внимание ветеранам войн и труда», «В строю всегда, в памяти навечно», «Поклон вам низкий, наши доктора».

Деятельность БФМ поддерживают тысячи белорусов и представители всех конфессий. Останавливаться на достигнутом активисты организации не собираются.

Все больше школ мира появляется в регионах страны. На Гомельщине только в этом учебном году статус приобрели шесть учреждений образования. В планах – открывать ещё. Торопиться с этим не стоит, уверены делегаты, чтобы не пострадало качество. Некоторые проекты планируют сделать международными, в первую очередь к ним будут присоединять россиян. На очереди – совместное проведение творческого конкурса «Мир в душе – мир в стране».

Участники конференции решили также заключить соглашения с представителями конфессий, чтобы прописать конкретные шаги сотрудничества.

Подняли на конференции и политический вопрос: за последнее время прошло пять заседаний ЭКОСОС ООН, на которых рассматривался вопрос присвоения фонду мира статуса наблюдателя в этой организации. Решение не принято. Судя по всему, по политическим причинам. Однако общественная организация продолжает взаимодействие по этому вопросу. Отражаются активисты фонда и к странам на тему необоснованных санкций и нарушения международного права.

– Наиболее активно работали Гомельская и Могилевская областные отделения, хочу отметить также Гомельскую и Жлобинскую районные организации. Спасибо вам! – поблагодарил Максим Мисько коллег. – Слово мир сегодня зазвучало по-иному. Только вместе под руководством Президента мы сможем построить крепкое социально защищенное государство.

Завершилась конференция награждением активистов фонда. Медаль «Заслуженный миротворец» получила заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Татьяна Кручко, Почетную грамоту фонда вручили архиепископу Гомельскому и Жлобинскому Стефану, благодарность за сотрудничество – Гомельскому отделению Белорусской железной дороги. Золотой медали советского фонда мира удостоен заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов.

– Последние годы были плодотворными для нас, – подытожил председатель Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира Тимофей Глушаков. – Мы сделали ставку на детскую и молодёжную дипломатию: провели тридцатую смену лагеря «Крынiчка», неоднократно встречались на видеоконференциях с российскими школьниками, принимаем у себя ребят из Курска, Ростова и других городов, наши дети тоже ездят к ним в гости. Мы уверены, что дети главные миротворцы. Мы должны мобилизовать наше общество, чтобы в стране были мир и согласие.

Председателем правления общественного объединения «Белорусский фонд мира» переизбран Максим Мисько.