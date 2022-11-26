В финучреждении пояснили, что клиенты, желающие погасить задолженность сразу по нескольким кредитам, смогут объединить их в один займ с единым ежемесячным платежом для удобства погашения. К тому же новый продукт позволяет не только рефинансировать имеющийся кредит, но и получить дополнительную сумму наличными либо на карточку.

Максимальный размер кредита будут определять без учета платежей по рефинансируемому долгу.

Напомним, что до возобновления программы рефинансирования займов Беларусбанк снизил ставки по ранее заключенным кредитным договорам. Это коснулось как потребительских кредитов и овердрафтов, по которым ставки превышали 20%, так и кредитов на финансирование недвижимости в рамках системы стройсбережений, по которым размер процентной ставки определялся исходя из средневзвешенной ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 1 процентный пункт, и превышал 19,5% годовых.

В Беларусбанке пояснили, что свое согласие с новыми ставками клиент банка сможет подтвердить внесением очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.

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