Если хорошенько присмотреться, то становится понятно: иного выбора у деревенского паренька быть и не могло, ведь любовь к работе на земле ему досталась в наследство. Как и отец, в честь которого его назвали, Александр с 16 лет сел за трактор.

– Только получил водительское удостоверение – и сразу пошел работать в ОАО «Николаевка». Там уже трудились отец и старший брат Сергей. Позже к нам примкнул и Дмитрий, у нас с ним разница в 3 года. Самый младший Женя, ему 18, еще осваивает специальность техника-механика в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже. Вот такая у нас дружная большая семья. Работы мы не боимся и уж если беремся за что, то делаем все с душой, на совесть. Могу управляться с любой техникой. А как иначе, если я полжизни провел в поле, за рулем. Вот только на комбайне не довелось поработать: все время меня задействовали то на подготовке земли под сев, то на севе, то на зернотоке. Но, если бы сказали убирать урожай, уверен, что справился бы, – уточняет мужчина.

В родном ОАО «Николаевка» наш герой отпахал в прямом и переносном смысле около 15 лет. Возможно, оставался бы там и дальше, но в прошлом году большая семья Александра сменила свой старый привычный адрес на новый. Теперь у них другая прописка – по улице Совхозной в Буда-Кошелеве. Заветные квадратные метры Карповы получили благодаря поддержке государства.

– Мы состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий как многодетная семья. И, когда нам предложили построить трехкомнатную квартиру в городе, конечно, согласились. Государство нам погасило кредит на 100%. Хотя, если честно, решение уехать из деревни, в которой родился и вырос, далось нелегко. Однако сейчас, по прошествии года, могу с уверенностью сказать, что ни о чем не жалею. Я хоть и сменил место работы, но остался верен профессии. Сразу же устроился на сельскохозяйственный участок №2 РУП «Белоруснефть-Особино». Работа для меня не новая: как и в Николаевке, пашу и сею. Условиями труда в хозяйстве доволен, заработком тоже. Да и детям здесь нравится. Дочки с удовольствием ходят в школу искусств: старшая Виолетта рисует, а Соня играет на баяне. Матвей и Кира пока не определились. Месяц назад, 4 сентября, у нас родился пятый ребенок. Назвали Александром. Так что жене хлопот прибавилось. Я хоть и стараюсь помочь ей, но, сами понимаете, в горячую пору дома бываю редко – до заморозков нужно закончить пахоту. Земля ждать не будет. К зиме станет чуть полегче, время свободное появится, вот тогда и семье больше внимания смогу уделить. Может, и на малую родину наведаемся, – рассказывает механизатор.

В свои 31 передовой тракторист Александр Карпов имеет надежный тыл, любимую работу, достойную заработную плату, уважение коллег и руководства. До недавнего времени он на своей энергонасыщенной «тридцатьпятке» был задействован на посевной, а сейчас поднимает зябь, проходя за день по 25 га при норме 15 га.

– Александр работает в РУП «Белоруснефть-Особино» всего год, но он один из тех в команде, на кого можно положиться во всем, – характеризует механизатора директор предприятия Николай Долич. – Ответственности не боится и дело свое знает на отлично, одним словом, трудится от души. Такие работники на вес золота. Благодаря им, настоящим труженикам, создается сильная и независимая страна. Вот что значит потомственный аграрий.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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