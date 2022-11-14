Председатель Комитета госконтроля Гомельской области Алексей Игликов проинспектировал ряд школ г. Гомеля по вопросам организации и качества питания и принял участие в заседании администрации Новобелицкого района г. Гомеля, на котором обозначил проблемные вопросы в данной сфере.

Проводимый в настоящее время Комитетом мониторинг показывает, что значительные объемы приготовленных блюд остаются невостребованными учащимися, в результате неэффективно расходуются бюджетные средства. Кроме того, представленный

в продаже в школьных буфетах ассортимент продукции не всегда соответствует санитарным нормам и правилам.

К примеру, в одной из школ г. Гомеля после обеда школьников 2-3 классов группы продленного дня в отходы «ушло» более 40 процентов рыбы жареной, 30 процентов пюре картофельного и 28 процентов салата «Домашний».

В школьном буфете из-за отсутствия холодильного оборудования не имелось фруктов, салатов, холодных блюд, молочной

и кисломолочной продукции и др. При этом в продаже находились продукты, не имеющие никакого отношения к детскому питанию, — тушенка свиная и сахар белый кристаллический.

Информация о результатах мониторинга для принятия мер реагирования направлена в местные органы власти.

КГК Гомельской области готовятся предложения

по совершенствованию организации школьного питания