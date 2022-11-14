Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора посетил с рабочим визитом Гомельскую область 11 ноября. Глава ведомства лично проинспектировал организацию служебной деятельности областного управления, а также следственных подразделений в Светлогорском, Рогачевском и Буда-Кошелевском районах.

В Гомеле Дмитрий Гора встретился с руководством управления Следственного комитета и начальниками его структурных подразделений. Он довел актуальную повестку по вопросам региональной безопасности, геополитической обстановки, информационного противостояния.

– В нашей стране происходит очередная попытка дестабилизировать обстановку, посеять панику среди населения и подорвать авторитет государственных структур. Сотрудники Следственного комитета должны с честью выполнить все поставленные задачи. Каждый должен заниматься своим делом. Руководителям необходимо поддерживать сплоченность коллектива, дисциплину, высокое качество следствия, – подчеркнул Дмитрий Гора.

Председатель Следственного комитета обозначил приоритеты в служебной деятельности ведомства и ключевые задачи на ближайшую перспективу.

После обсуждения рабочих вопросов глава ведомства исполнил почетную миссию и вручил начальнику УСК по Гомельской области Сергею Удовикову грамоту Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь. Он также поздравил начальника Гомельского РОСК Константина Маслака с присвоением очередного специального звания старшего начальствующего состава «полковник юстиции».

Официальный представитель УСК по Гомельской области