Днем преимущественно без осадков, туман и не по сезону теплая погода ожидается в Беларуси 9-14 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Ноябрь часто называют предзимьем, так как он чаще всего сочетает в себе черты уходящей осени и подступающей зимы. Температура воздуха все чаще становится отрицательной, а осадки при этом выпадают в виде снега и мокрого снега. Однако устойчивый снежный покров образуется, как правило, только в декабре, — отметили в Белгидромете. — Нынешний ноябрь принял эстафету у теплого октября и продолжает свое шествие не менее теплой и сырой погодой. Средняя температура воздуха за первые 7 дней на большей части территории страны оказалась несколько выше положенного по календарю, да и осадки продолжают выпадать в виде дождя. И лишь жители северных регионов нашей страны в воскресенье смогли почувствовать дыхание зимы. Так, метеостанции Витебск и Езерище отметили первый в этом сезоне снег».

По словам синоптиков, на предстоящей неделе в Беларуси продолжит удерживаться не по сезону теплая погода с температурным фоном преимущественно на 3-5 градусов выше климатической нормы, при этом осадков ожидается не много и распределяться по территории страны они будут неравномерно.

В среду, 9 ноября, ночью по северо-восточной территории Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, днем — плюс 8-13.

В четверг, 10 ноября, ночью по северу, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, а днем от плюс 6 до плюс 13.

В пятницу, 11 ноября, ночью и утром во многих районах страны прогнозируются дожди, днем преимущественно без осадков. Местами будет слабый туман. Ночью температура воздуха не превысит 3-8 градусов тепла. Днем ожидается плюс 7-12.

В субботу, 12 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 2-9 градусов, днем — плюс 7-13.

В воскресенье, 13 ноября, погода ожидается преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 6-13.

В понедельник, 14 ноября, также будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов, а днем от плюс 3 до плюс 10 градусов.