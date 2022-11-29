Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) устанавливает обязательные для применения и исполнения на территориях государств-членов Евразийского экономического союза, в том числе Республики Беларусь требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также требования к маркировке этих средств для обеспечения их свободного перемещения на территориях этих государств.

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с корреспондентом районной газеты «Авангард» проведен рейд по торговым объектам города с целью контроля за соблюдением требований ТР ЕАЭС 043/2017 при торговле средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Согласно пункту 88 ТР ЕАЭС 043/2017 на продукцию должна наноситься маркировка, содержащая информацию о наименовании, типе (виде), марке, модели, назначении, основных технических параметрах и характеристиках, товарный знак и (или) наименование изготовителя, а также о стране-изготовителе.

Такая маркировка должна быть нанесена на русском и (или) белорусском языке. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на продукцию, то маркировка должна быть нанесена на упаковку и внесена в техническую документацию (паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.), которая поставляется с продукцией.

Продукция, указанная в приложении к ТР ЕАЭС 043/2017 подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям этого регламента

в форме сертификации или декларирования.

В ходе рейдовых мероприятий представителям субъектов торговли вручены руководства-предложения.

Дополнительную информацию либо консультацию можно получить у работников сектора надзора и профилактики Буда-Кошелевского РОЧС г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 8 по телефону 80233676392