10 ноября спикеры молодежного проекта #ВТЕМЕ провели информационые встречи в 4-х учреждениях образования: Дуравичской, Коммунаровской, Узовской и Бушевской школах района.

Главная цель проекта — рассказать молодежи, что в Беларуси предпринимается для реализации инициатив нового поколения, какие у них есть возможности для достойной жизни.

Для ребят выступили главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Кристина Афанасенко, первый секретарь Буда-Кошелевского РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко и член Молодежного Совета при Гомельском областном Совете Депутатов Вадим Шагов.