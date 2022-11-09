После выпуска первой опытной партии белорусской вакцины от коронавируса, производство которой начнется до конца ноября в ОАО «БелВитунифарм», будут проходить ее клинические испытания. Об этом на совещании на предприятии в Витебском районе журналистам сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Опытно-производственный цех ОАО «БелВитунифарм» уже оснащен всем нужным оборудованием и готов к выпуску первой опытной партии. «На предприятии готовы к производству нашей белорусской вакцины от ковида, и после ее получения мы будем проводить ее клинические испытания с добровольцами. Она уже прошла доклинические испытания и показала высокую эффективность. Также здесь будут производиться и другие препараты для вакцинации как для детей, так и для взрослых. Это будут адаптированные вакцины для наших людей с учетом территориальной и генетических особенностей белорусов. Как известно, вакцины, которые производятся за рубежом, могут действовать на жителей других стран иначе, чем на коренное население, и иметь другую картину реакции на такие препараты. И для этого мы работаем над созданием своих вакцин как против COVID-19, так и других вирусных заболеваний», — рассказал Владимир Гусаков.

Он также отметил, что при изменении эпидемиологической ситуации здесь смогут достаточно быстро адаптировать состав вакцин под новые штаммы.

Новый цех посетили председатель облисполкома Александр Субботин, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, которым специалисты предприятия показали, какое оборудование здесь уже установлено, и рассказали, когда начнется строительство цеха по производству вакцины.

БелТА