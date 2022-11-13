В райцентре горела баня



5 ноября около 19.30 спасателям поступило сообщение о том, что на одной из улиц Буда-Кошелева на территории частного домовладения горит деревянная баня. Пожар потушили. К счастью, никто не пострадал. Рассматриваемая версия произошедшего – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту: не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями (трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой, отсутствием предтопочного металлического листа), не перекаливайте печь, не оставляйте топящееся оборудование без присмотра, не используйте дрова, длина которых превышает размеры топки, и не растапливайте печи горючими материалами. В случае пожара звоните по тел. 101 или 112.

Помните: ваша безопасность – в ваших руках.

У жительницы Коммунара с банковской карты похитили более 400 рублей



Кража произошла 23 октября. В 21.38 неизвестный в ходе переписки в мессенджере «WHATSAPP» под предлогом покупки холодильника предоставил женщине фишинговую ссылку. Последняя перешла по данной ссылке и ввела номер телефона, Ф.И.О. и адрес доставки, после чего с ее банковской карты ОАО «Сбербанк» исчезли 415 рублей.

7 лет лишения свободы и штраф

в 200 базовых величин



Такое наказание назначено судом Советского района г. Гомеля 29-летнему жителю нашего района за обман пожилой гомельчанки. В июне нынешнего года через мобильное приложение «Telegram» обвиняемый получил задание и алгоритм действий по завладению обманным путем денежными средствами 79-летней гражданки.

Женщине позвонил на городской телефон якобы сотрудник милиции и рассказал страшную историю: ее сын спровоцировал аварию, в которой пострадала беременная женщина. Нужна срочная операция стоимостью 15 тысяч долларов, деньги надо найти прямо сейчас. Обвиняемый, выступая в роли курьера, приехал домой к гомельчанке. Она передала ему 15 000 долларов, 200 евро, а также ювелирные изделия. После этого мужчина скрылся.

Курьера задержали, но он успел потратить часть средств на развлечения, а остальное закопал вблизи своего дома.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном группой лиц, в особо крупном размере. На основании ч. 4 ст. 209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 200 базовых величин. Также постановлено взыскать с обвиняемого в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевшей денежную сумму в размере 14 287,55 руб. В законную силу приговор суда не вступил и может быть обжалован.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА