Профсоюзы обсудили законопроект о ВНС почти в 4 тыс. организаций страны. Об этом рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время общения с молодыми людьми — председателями первичных профсоюзных организаций и секретарями БРСМ из всех вузов страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Практика общественного обсуждения важнейших законопроектов для Беларуси распространенная. Так, массово проходило, например, обсуждение изменений и дополнений в Конституцию.

«Сегодня мы на основе реального опыта видим и понимаем, что важнейшие законопроекты, определяющие дальнейшее развитие страны, должны приниматься именно таким образом — через широкое обсуждение. В котором могут принимать участие и профессиональные юристы, и обычные граждане. Каждый может выразить свое мнение, внести предложение. Так и формируется гражданская ответственность человека», — рассказал Михаил Орда.

Профсоюзы всегда активно включаются в эту работу. «Фактически за неполные две недели мы провели обсуждение этих законопроектов почти в 4 тыс. организаций. По-разному это проходило. Где-то это были большие площадки на 300 человек, где-то более кулуарные, когда собирали по цехам, отделениям представителей трудовых коллективов. Реакция людей, конечно, тоже была разной: кто-то уже сам познакомился, кто-то в первый раз слышал о законопроектах. Но даже те, кто изначально со скепсисом относился к законопроекту, в итоге, послушав комментарии и разъяснения, посмотрел на документ по-другому. И в этом тоже большой смысл столь широкого обсуждения. Чтобы люди судили о принимаемых документах не по обрывкам каких-то сведений, услышанных от соседа или родственника и тем более не по фейковым новостям, а сами погружались в его изучение, слышали мнения экспертов, юристов», — отметил председатель ФПБ.

Как подчеркнул Михаил Орда, особенно активно высказывалась молодежь. В первую очередь это говорит о том, что молодым людям не все равно. Они понимают важность такого всенародного собрания и готовы участвовать в его работе. К слову, вопрос о выдвижении своей кандидатуры на ВНС особенно часто задавали именно представители молодежи. Также нередко высказывалось мнение, что в ВНС в обязательном порядке должны быть пропорционально представлены граждане всех возрастов, чтобы не было перекоса в ту или иную сторону.

БелТА