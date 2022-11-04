Сегодня учащиеся СШ №1 и гимназии Буда-Кошелева и 7 школ района смогли на собственном опыте убедиться, легко ли собрать АК-74 и попасть прямо «в яблочко» из пневматической винтовки, а также задач вопросы доценту кафедры военно-специальной подготовки подполковнику Вадиму Петрусевичу об обучении на венно-транспортном факультете УО «БелГУТ». Такую возможность им предоставил военный комиссариат в ходе проведения Дня открытых дверей. А на экскурсии в музейной комнате боевой славы ребята узнали о подвигах наших земляков и значимых событиях в истории района.