На днях Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Реализация интеграционных проектов наверняка станет одной из тем переговоров президентов. Ранее стороны договорились, что Россия выделит Беларуси кредит в $1,5 млрд на производство импортозамещающей продукции. Какие товары Беларусь будет производить по просьбе России, кому это выгодно на самом деле и почему обеим странам на этом лучше не останавливаться? Ответим на эти вопросы в проекте «По факту: решения Первого».

Почему Беларусь и Россия решили заняться совместным импортозамещением

К сожалению или к счастью, но сама жизнь заставила Беларусь и Россию совместно заняться импортозамещением. Александр Лукашенко давно предлагал российской стороне двигаться в этом направлении, но тогда в России мыслили прямолинейно и не особо думали на перспективу: «У нас есть энергоресурсы, а значит, есть деньги. То есть можем купить все что угодно».

И это вполне логично и оправданно. Когда у тебя есть миллиарды, зачем париться по мелочам. Зачем, образно говоря, изобретать свой велосипед, когда на Западе его уже изобрели и готовы поставить тебе в наилучшем виде.

Но это если не думать на перспективу. Когда на Россию в этом году обрушились санкции, западные компании решили не рисковать и ушли с обжитого рынка. Образный велосипед они-то оставили, а вот руль, педали и цепи прихватили с собой.

«Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нам так не ударили, как, допустим, по КамАЗу. Туда вошли немцы прежде всего. Мы этим направлением особо не баловали наших машиностроителей. У нас тоже немцы работали. И «МАЗ-МАН», и «Неоплан» в свое время на МАЗе. Контракт закончился, я им пожал руку, сказал: «Спасибо, дальше мы будем развиваться сами». Чего бы нам ни стоило, вот этих трудностей, сложностей. Кстати, мы и в России продвигали такие направления сотрудничества. Но тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы — это такие технологии, это такое счастье будет…» — рассказывал в марте подноготную сегодняшних процессов глава государства.

Какие товары необходимо импортозаместить в России

К весне импортозамещение стало одним из главных вопросов в переговорной белорусско-российской повестке. Стороны условились, что Беларусь, обладающая широкими компетенциями, может подставить России плечо в этом вопросе. Для этого, конечно, республике необходимо нарастить или модернизировать производства. Правительства подготовили свои предложения и примерно определились с объемом инвестиций. Насколько все эти вопросы действительно беспокоят Россию, можно было судить по визитам российских губернаторов. Они приезжали в Минск с внушительными списками продукции, которую раньше в их регионы поставляли западные партнеры. А теперь эти товары следует срочно импортозаместить.

«800 наименований. Это прежде всего изделия, начиная от газовых горелок и заканчивая более серьезными вещами. Большое количество того, что мы закупали в Европе, можно импортозаместить за счет возможностей Республики Беларусь. Та номенклатура изделий, которую мы видим, для нас сейчас очень необходима», — заявил журналистам после мартовской встречи с Александром Лукашенко губернатор Пензенской области России Олег Мельниченко.

А Беларусь давно готова. Этому даже недавно удивился глава российского правительства Михаил Мишустин. На агропромышленной выставке в Подмосковье он потребовал от российских производителей заменить все импортные составляющие на отечественные. Но тут выяснилось, что запчасти — из Беларуси. «С Беларусью — очень хорошо! В этом смысле считайте, что решили задачу. Это союзное государство, наши друзья и партнеры», — отметил Михаил Мишустин.

Какие перспективы у белорусских предприятий на российском рынке

Сейчас уже известно, что Россия предоставит Беларуси льготный кредит на полтора миллиарда долларов для реализации проектов по импортозамещению. При этом в республике мыслят еще более масштабно. Многие западные компании покинули рынок России, однако это открыло многомиллиардную нишу для Союзного государства в плане импортозамещения, считают в Министерстве экономики.

«С уходом ряда иностранных компаний с российского рынка открылись дополнительные возможности в более чем 11 миллиардов долларов в интеграционном импортозамещении. Например, для нас огромный потенциал в деревообработке. С рынка России ушла компания IKEA. А это ниша в 1 миллиард долларов! Сегодня возможности белорусских мебельщиков оцениваются в 400 миллионов долларов, а это уже 40% от освободившегося сегмента», — рассказал в интервью газете «Рэспублiка» заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

Аналогичные примеры есть и в легкой промышленности. Например, сегодня емкость рынка обуви, одежды и аксессуаров в России составляет до $100 млрд. Потенциал замещения отечественными производителями ниже в разы — его оценивают в $600 млн. Однако его можно значительно нарастить, если привлечь малый и средний бизнес. А ведь это почти две тысячи организаций, заметили в Министерстве экономики.

«Слава богу, все-таки хватает здравого ума, из Беларуси нет такого массового исхода зарубежных компаний, но речь идет о сотнях миллиардов долларов — освободился рынок в России. Но надо понимать, что рынок формировался годами», — обратил внимание профессор кандидат экономических наук Георгий Гриц.

Куда Беларусь направит $1,5 млрд российского кредита

Россия выделяет Беларуси кредит в $1,5 млрд на импортозамещающие проекты. Эти деньги пойдут на развитие существующих производств. Беларусь предложила России более десятка проектов, сейчас они проходят стадию утверждения. Основные средства направят предприятиям машиностроения, оставшиеся выделят микроэлектронике.

«Сейчас идет процедура верификации бизнес-планов. Мы смотрим конкретно этот проект — будет он финансироваться или нет. Только два проекта уже принято. Это БЕЛАЗ (кольцераскатное производство) и еще один. $1,2 млрд — это гражданские проекты. И еще $200 млн — военные. Это будет микроэлектроника в основном. Практически все проекты — это машиностроение», — рассказал БЕЛТА премьер-министр Роман Головченко.

Кольцераскатный комплекс БЕЛАЗ строит в Орше на площадях своего Завода приборов автоматического контроля. Этот проект Беларусь, кстати, начала финансировать еще сама, не дожидаясь кредитных ресурсов. Когда поступят российские средства, их просто добавят в инвестиционный котел, пояснял Роман Головченко.

БЕЛАЗу сейчас вообще приходится работать, что говорится, за троих. Раньше карьерную технику в Россию поставлял не только Белорусский автомобильный завод. Там также существовали сборочные производства американского и японского производителей. Кроме того, японцы намеревались организовать еще одну сборочную площадку. Свои предприятия они уже закрыли, таким образом, белорусам сегодня необходимо восполнить этот объем рынка. Конечно, Белорусскому автомобильному заводу придется увеличивать объемы производства карьерной техники. Это требует дополнительных ресурсов. Примерно такая же ситуация и в производстве дорожно-строительной, коммунальной техники.

В Министерстве промышленности уточнили, что второй принятый проект — производство «Амкодором» лесопромышленной техники. «Если раньше рынок был довольно насыщенным, то сегодня компания «Амкодор» является единственным производителем на территории Союзного государства», — отметил начальник главного управления внешнеэкономических связей Минпрома Егор Чернявский.

«Тут даже стоит говорить не о размере самой суммы, а о важности поддержки в нынешних условиях, когда санкционные ограничения создают довольно большие сложности с привлечением кредитных ресурсов. То есть я бы говорил не столько о величине кредита, сколько о важности и своевременности, о стоимости данных кредитных ресурсов. Все-таки Российская Федерация предлагает их на довольно выгодных условиях. Закладываются очень хорошие процентные ставки, и мы видим, что тот продукт, который мы в итоге будем реализовывать, будет конкурентоспособным», — подчеркнул Егор Чернявский.

К импортозамещающим проектам также планируют присоединиться машиностроительные гиганты Беларуси — Минский тракторный завод, «Гомсельмаш». И предприятия помельче — Минский завод шестерен и Минский подшипниковый завод.

Амбициозный проект реализует Минский механический завод. Здесь разрабатывают системы ABS и EBS тормозного привода автомобилей и прицепных устройств для белорусских и российских предприятий. Предполагается, что эти изделия будут разрабатываться для большегрузных автомобилей, автобусов, троллейбусов и сельскохозяйственной техники. К концу года на предприятии планируют приступить к первым испытаниям системы ABS. Система EBS будет готова еще через год. Источники финансирования — собственные и заемные средства.

На руденском заводе под Минском большую часть мощностей задействуют для производства фар и фонарей для российской автотехники. Возможности у предприятия огромные: завод может обеспечивать фарами не только внутренний рынок, но и закрывать значительную часть потребностей российского автопрома.

Кто главные заказчики белорусских микросхем

Особая ответственность возлагается на белорусский «Интеграл». Предприятие производит различные микроэлектронные компоненты. Вы, может быть, удивитесь, но белорусские микросхемы можно найти даже в бытовой технике именитых производителей. Скорее всего, зарядное устройство для вашего телефона также собрано с помощью этих элементов.

Правда, для российской стороны более актуальна космическая промышленность и военно-промышленный комплекс. Поэтому неудивительно, что главными потребителями белорусской продукции микроэлектроники на рынке России являются предприятия «Роскосмоса», «Росатома» и Минобороны.

«Ракеты должны летать в космос. Ракеты оборонные (ПВО, «земля — земля», подлодки и ядерные боеголовки) должны летать. Сможем ли мы это сделать для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборонного, гражданского сектора Союзного государства? Сейчас актуальнейшая тема», — подчеркнул Александр Лукашенко в июне на совещании о состоянии и развитии микроэлектроники.