Более 14,5 тысячи допрошенных свидетелей, из них 7,7 тысячи узников концлагерей. Свыше 3800 осмотров предметов и документов, в ходе которых изъяты архивные материалы. Среди них и воспоминания Валентины Лапицкой о своем отце.

Жительница деревни Теклевка вспоминает, что ее отцу Владимиру Андреевичу Васильцову в 41-м было всего 15. Вместе с родителями жил он в деревне Березовое Болото. Сегодня ее уже нет на карте.

«В тот день, по воспоминаниям отца, в деревне появились немцы. Привели их туда полицаи. Фашисты силой стали сажать детей в кузов. Некоторые из них убегали, тогда по ним стреляли. Стоял дикий крик. Родители плакали, а когда машина тронулась, бросились за ней с криками. Некоторых детей немцы убили.

Потом отец рассказывал, что фашисты привезли их в незнакомое место, отняли все, что родители успели дать в дорогу. Затем посадили в поезд и увезли в неизвестном направлении. Путь был невыносимо тяжелым: голод, со стороны фашистов – насилие и убийства.

Привезли их в неизвестное место, огороженное колючей проволокой. Кругом были немецкие солдаты. Спали в холодных ямах, еды не было. Отец рассказывал, что мог проснуться, ощутив на себе мертвые тела. Спать старались близко друг к другу, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Ежедневно кто-то умирал от голода, холода, а кого-то убивали фашисты.

Однажды отец с товарищем по несчастью решились на побег, но ему не повезло: фашист снял его прямо с колючей проволоки высокой стены. Товарищ же спрятался в толпе. Отца схватили и бросили на землю, после чего спустили на него десяток немецких овчарок. Он говорил, что собаки чуть ли не порвали его на куски, еще и немец наносил удары ногами по телу. Выжил он тогда благодаря пленному югославу, который перевязывал ему раны.

Был такой период, когда ему оставалось жить буквально 2-3 дня из-за нестерпимого чувства голода и истощения. Некоторым удавалось бежать. Но если попытки к бегству замечали фашисты, то сразу убивали.

В концлагере пленным приходилось выполнять непосильную работу: переносить тяжести, копать глубокие окопы. У детей брали много крови для своих солдат, у некоторых выкачивали до последней капли. У каждого пленного была деревянная дощечка с порядковым номером.

Отец находился на территории немецкого концлагеря Маутхаузен и был освобожден только в 1944 году. После тяжелых дней восстановления был призван на воинскую службу, прошел всю войну, награжден медалью «За Отвагу», имел множество юбилейных наград.

Умер он в 2006 году и похоронен в Уваровичах на гражданском кладбище. При жизни получил инвалидность второй группы (из-за истязаний фашистов у него выявили повреждения спины, наросты).

Начиная свой рассказ о прошлом, отец всегда плакал. Но каждый год с нетерпением ждал один из главных и значимых для него дней – День Победы», – рассказала Валентина Лапицкая.

Владимир Васильцов, пройдя ад концлагеря, обладая огромным мужеством, сражался с врагом на фронте, ковал долгожданную победу, потом еще 5 послевоенных лет служил в армии. Домой вернулся спустя 10 лет после того страшного дня, когда 15-летним юношей был угнан в плен. В мирное время растил детей, всю трудовую деятельность отдал сельскому хозяйству. Был честным и порядочным человеком, патриотом своей земли. Память о нем хранят дети и внуки. Помнить о подвигах земляков должны и мы, будакошелевцы, люди разных поколений.

Огромная, титаническая работа по восстановлению исторической правды идет по всей стране. Продолжает свою деятельность и районная рабочая группа. Работники прокуратуры обращаются к жителям Будакошелевщины, ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять сведения, материалы, заявления о фактах геноцида их родных и близких на территории Буда-Кошелевского района. Это необходимо для установления объективной истины по делу. Информацию можно направлять на эл. адрес: gmo-buda@prokuratura.gov.by или сообщать по тел. 2-23-93.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец