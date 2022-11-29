V Республиканский конкурс профессионального мастерства пройдет в Беларуси в мае 2023 года. Об этом журналистам сообщила начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы Республиканского института профессионального образования Светлана Бутрим, передает корреспондент БЕЛТА.

«В мае 2023 года состоится V Республиканский конкурс профессионального мастерства, где учащиеся учреждений профессионального образования, в том числе и высшего образования, покажут свое мастерство по различным компетенциям. Активными зрителями мероприятий конкурса станут школьники — будущие абитуриенты. Поэтому организация подобных конкурсов является одной из форм профориентации молодежи», — рассказала Светлана Бутрим.

Она отметила, что успешность профессионального самоопределения зависит от осознанности и обоснованности выбора профессионального пути, профессиональной направленности личности, от адекватных мотивов, профессиональных потребностей и ценностных ориентаций. Так, для профориентационной поддержки учащихся с января 2022 года работает разработанная РИПО онлайн-платформа «ПрофиТест». «Целью платформы является оказание помощи учащимся в выборе профессии на основе изучения своих индивидуальных способностей, склонностей и интересов. Возможности «ПрофиТеста» позволяют осуществить комплексную диагностику профессиональной направленности и выбрать не только профессию, но и конкретное учреждение образования, где абитуриент эту профессию может получить. Причем платформа предлагает не только профессионально-технические и средние специальные учреждения образования, но и вузы. Почти за год работы проекта тестирование прошли более 3,5 тыс. учащихся», — проинформировала начальник центра.

По словам Светланы Бутрим, также в целях профессиональных проб и создания прочной мотивационной основы для учащихся 10-11-х классов организована профессиональная подготовка в рамках учебного предмета «Трудовое обучение». Проходит подготовка на базе учреждений, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования с присвоением квалификационного разряда по профессии, а также выдачей свидетельства государственного образца. «Поиск новых решений в области поддержки профессионального выбора молодежи должен быть направлен на активизацию молодежи к осознанному профессиональному выбору, формирование стремления к самостоятельному профессионально-образовательному маршруту с учетом полученных знаний о профессиях и перспективах профессионального пути», — заключила представитель РИПО.

БелТА