Кто стал победителем турнира по мини-футболу в Буда-Кошелеве.

В минувшую субботу в спортивном зале аграрно-технического колледжа прошел турнир по мини-футболу памяти Александра Смирнова, организатора первой футбольной команды в Буда-Кошелеве. Участие в соревнованиях приняли 4 команды района.

По результатам игр третье место заняла мини-футбольная команда райцентра, серебро турнира завоевали уваровчане, а победили футболисты аграрно-технического колледжа. Отметим, что организатором мероприятия выступил районный ФСК «Урожай».

Юлия АЛЕКСЕЕВА

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