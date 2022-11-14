Торжественная церемония регистрации рубинового юбилея состоялась в отделе загс райисполкома.

Обращаясь к юбилярам, начальник отдела загс Ирина Левкович отметила:

– 6 ноября ровно 40 лет назад в этом же отделе загс узами брака себя связали тогда еще юные Николай и Ольга. Вся их совместная жизнь прошла в труде, заботе друг о друге, о детях и внуках. На протяжении 40 лет они сохранили и пронесли через всю жизнь чувства любви и уважения, которые привели к совместному союзу. Для создания семьи достаточно любить, а для сохранения – научиться терпеть, прощать и уважать.

Уважаемые Николай Иванович и Ольга Леонидовна, 40 лет назад, заключая союз любви и верности, вы поклялись в вечной любви и сдержали свою клятву. И сегодня в торжественной обстановке мы регистрируем ваш рубиновый юбилей, как дань уважения и благодарности. Пусть данное свидетельство о рубиновом юбилее станет символом крепости семьи, верности семейным традициям, безграничной любви и целомудрия.

В этот день, как и сорок лет назад, юбиляров пришли поздравить их друзья и близкие люди. В их адрес звучали теплые слова поздравлений, пожелания крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, уюта и достатка в доме, большого человеческого счастья, которое бы неизменно приумножалось успехами родных и близких людей.

Следует сказать, что чета Суковатых относится к числу активных жителей райцетра. Они с удовольствием делятся своим творчеством с любителями поэзии и прозы, неся поэтическое слово в массы.

Среди тех, кто пришли на торжество Николая Ивановича и Ольги Леонидовны, были ответственный секретарь районного совета ветеранов Мария Майсейкова, почетный гражданин г. Буда-Кошелево Борис Адашкевич, директор территориального центра социального обслуживания населения Оксана Ковалева, народный фольклорный коллектив «Сябрына», участники детского вокального ансамбля «Голосок».

Юбиляры поделились с гостями торжества историй своего знакомства и любви. А также рассказали о секрете семейного счастья, который, по их мнению, кроется в любви к детям, внукам и правнукам, в общих интересах, взаимовыручке и поддержке в любых ситуациях, уважении.

Украшением праздника стали музыкальные номера в исполнении представителей молодого поколения. Не остались в стороне и артисты коллектива «Сябрына», участницей которого, к слову, является юбилярша.

Уверена, торжественная церемония регистрации рубинового юбилея стала отличным и запоминающимся подарком для Николая Ивановича и Ольги Леонидовны. И хоть их дети и внуки в этот важный для них день не смогли присутствовать на торжестве, так как проживают за сотни километров, радость события с ними скрасили близкие друзья.

Завершая церемонию регистрации, Ирина Левкович отметила, что двери отдела загса всегда будут открыты для этих замечательных людей. Выразив уверенность, что очередной юбилей совместной жизни, которые они отпразднуют, непременно пройдет в этих уютных стенах.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора