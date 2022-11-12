В преддверии областных и районных «Дожинок», а также Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса из первых уст мы узнали, как предприятию удается достигать хороших результатов и развиваться дальше.

Заместитель директора по экономике

и финансам

Виктор ОТЧИК:

– Подводя промежуточные итоги работы, можно отметить, что выручка предприятия за январь-сентябрь составила 140,3 млн. руб., прибыль от реализации продукции – 4,8 млн. руб. По итогам года ожидаем 10,9 млн. руб. прибыли, чистой прибыли – 11,7 млн. руб. Рентабельность продаж составит 5,7%. Это позволило в том числе и увеличить заработную плату на 19,9% по отношению к прошлому году. В январе-октябре нынешнего она составила 1193,8 тыс. руб.

Несмотря на положительную динамику финансовых показателей, коллектив трудится на перспективу. Среди приоритетных задач – снижение себестоимости продукции за счет энергетики, ряда физических показателей по выращиванию птицы. Видим в этом определенные резервы и работаем в данном направлении.

Одним из важных условий эффективности производства является работа со структурой продаж. Увеличение доли разделки и выпуска готовой продукции способствует расширению и обновлению ассортимента. На прилавках магазинов появляются новые виды колбас, сосисок, рулетов. При этом гибкая ценовая политика позволяет делать нашу продукцию приемлемой для покупателей.

Порядка 75% продукции идет на внутренний рынок. В приоритете – торговые объекты по всей Гомельской области. Несмотря на санкции, мы сохранили торговые связи и за рубежом. Четверть продукции реализуется на экспорт. В Российской Федерации, Казахстане, Киргизии и КНР давно знают и ценят вкусовые качества «Смачнай птушкi».

В Беларуси у нас 38 фирменных магазинов, представлены мы и в других торговых сетях. Также планируем открывать новые объекты, при этом стремясь к главному – реализации вкусной и качественной готовой продукции.

Первый заместитель директора

по птицеводству

Светлана НОВИКОВА:

– Птицеводческое производство РУП «Белоруснефть-Особино» располагается в трех районах области – Кормянском, Ветковском и Буда-Кошелевском. В Кормянском районе выращиваем племмолодняк, затем там получают инкубационное яйцо, которое поступает на инкубатор в Руденец. Современный комплекс, введенный в эксплуатацию в прошлом году, уже полностью себя оправдывает. Сегодня мощность объекта позволяет проинкубировать 42 млн. штук яиц, с вводом второй очереди – 48 млн.

На инкубаторе яйцо проходит всю необходимую профилактическую подготовку.

Дезинфекция, нагрев перед хранением, нагрев и инкубация – это самые важные процессы. Ровно 21 день длится процесс вывода цыплят, после чего малыши вакцинируются и поступают для дальнейшего откорма на площадки по выращиванию в Коммунаре и Ветке. Цыплята «разъезжаются» согласно графику посадок, ведь птицеводство – самая технологичная отрасль в животноводстве. Соблюдение всех программ по выращиванию, технических регламентов, строгое следование технологии – просто необходимы.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире усиленно работаем над биобезопасностью производства. Ужесточен контроль прохождения санпропускников, разработаны необходимые профилактические мероприятия, на всех контрольных точках работает видеонаблюдение, которое круглосуточно мониторится инспектором. Уже полгода сотрудничаем с федеральным центром охраны здоровья животных из г. Владимира Российской Федерации. Ежемесячно специалисты центра оказывают нам необходимую помощь непосредственно на местах.

Порядка 750 человек, а это почти 40% работников предприятия, задействованы в птицеводстве. Не все подразделения полностью укомплектованы кадрами. Отмечу, что специалистов мы «растим» сами: многие из них проходят долгий путь профессионального роста, набираются опыта. Ряд работников за счет предприятия получают профильное образование в вузах сельскохозяйственного профиля страны.

Благодаря слаженной работе коллектива, следованию технологиям, проведению противоэпидемиологических мероприятий за 10 месяцев текущего года мы выполнили задание по производству мяса в живом весе на 103,4% по отношению к прошлогоднему, получили 116% продукции выращивания по отношению к прошлому году. Вывели молодняка за 10 месяцев текущего года 19 млн. 932 тыс. цыплят, или 107,7% к уровню прошлого года (18 млн. 512 тыс. 500 цыплят).Темп роста производства яйца составил 105,2% к 2021 году и к плану.

Среди перспектив хочу отметить строительство в 2023 году еще одной площадки для откорма цыплят вблизи д. Теклевка, так как основная площадка уже исчерпала свой производственный потенциал. Полным ходом идут все подготовительные работы. В октябре 2023 года планируем сделать первую посадку цыплят на выращивание. Новый объект создаст 32 новых рабочих места, позволит увеличить объем продукции на 5 тыс. тонн. Это будет способствовать и решению основной нашей задачи – увеличению производства мяса птицы в целом по предприятию, тем более что все у нас для этого есть: и кормовая база, и свой собственный КХП, и современное технологическое оборудование, и самое главное – трудолюбивые и квалифицированные работники. Говорю спасибо всем труженикам, занятым в сельском хозяйстве. Вы играете важную роль в обеспечении продуктами питания всего населения нашей республики и не только.

Главный агроном

Дмитрий ВОЛКОВ:

– В целом годом доволен, хотя итоги уборочной кампании еще не подведены: в эти дни все механизаторы, водители задействованы на уборке кукурузы. Могу сказать, что по итогам жатвы зерновых колосовых мы получили наибольший в истории предприятия валовой сбор зерна – 30907 тонн при средней урожайности 44,3 ц/га. В нашем районе на площади 6331 га намолочено 29174 тонны, урожайность – 46,1 ц/га.

Под гречиху отвели 200 га. В итоге намолотили 250 тонн при урожайности 12,5 ц/га. Эту культуру мы сеяли первый раз. Собранный урожай пошел на госзаказ. Конечно, оставили семена и на будущий год.

На уборке зерновых колосовых были задействованы 22 комбайна. Приобрели еще 4. Плюс привлекли технику со стороны. И сегодня более 40 комбайнов работают на уборке кукурузы. Уверен, что прошлогодний результат обязательно перешагнем: убрали только половину площадей, но уже приблизились к урожаю уровня прошлого года. Если говорить на языке цифр, то кукуруза посеяна на 8473 га, убрано 4317 га, 29572 тонны намолочено при урожайности 69 ц/га.

Что повлияло на хороший урожай? Соблюдение агротехники, человеческий фактор и погодные условия. Параллельно с уборкой кукурузы поднимаем зябь и вносим минеральные удобрения под урожай 2023 года.

Хочу отметить, что площадь полей в этом году в целом по предприятию увеличилась более чем на 4 тыс. га. Нас это не пугает, наоборот, отличный стимул работать и совершенствоваться.

Не стоим на месте и в плане внедрения новых технологий, участвуем в различных конкурсах. Так, в республиканском конкурсе концерна «Белнефтехим», проводимом среди сельхозпредприятий, в номинации «Растениеводство» мы заняли 3-е место. Призовой фонд планируем потратить на цифровизацию земледелия, приобретя специальную программу «Геомир».

Андрей Марцелев уже 6-й год как пришел на предприятие. Начинал в паре с дядей Александром Панковым, потом работал с отцом. В 2019-м экипаж Виктора и Андрея Марцелевых занял 3-е место в области на уборке урожая. Нынешнюю жатву Андрей проводит самостоятельно и показывает отличный результат. Комбайнер стал первым в районе среди молодежных экипажей, намолотивших более 1000 тонн зерна, причем свое достижение смог увеличить более чем вдвое.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец

УНП 490420663