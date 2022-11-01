Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, выступая 31 октября на заседании Совета Безопасности ООН, назвал незаконными санкции в отношении нашей страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Я хотел бы вам всем напомнить о незаконных санкциях в отношении в том числе белорусских калийных удобрений. Калийные удобрения — залог будущих урожаев. Нехватка этих продуктов (калийных удобрений. — Прим. БЕЛТА) на мировых рынках, а Беларусь по отдельным статистическим подсчетам занимает до трети их мирового производства, приведет к гибели от голода дополнительно десятков миллионов людей. Я бы хотел обратиться к тем, кто разрабатывает и реализует эти санкции: вы лишаете людей основного права — права на жизнь. Но после этого имеете наглость поучать нас, как соблюдать права человека в вашем понимании», — заявил Валентин Рыбаков.

«Рано или поздно вы будете просто сметены либо собственными народами либо миллионами тех, кто придет к вам из стран, которые вы сегодня разрушаете. И придут эти люди к вам не за мифическими правами человека в вашем понимании, а за куском хлеба, чтобы накормить свои семьи, своих детей. А вы, я думаю, войдете в историю не как политики, а как преступники и серийные убийцы», — резюмировал постоянный представитель Республики Беларусь при ООН.