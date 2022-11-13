Об этом «Авангард» узнал у учащихся старших классов средней школы №1 Буда-Кошелева.

Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ, 11 «А» класс:

– Я уже выбрал специальность и активно готовлюсь к поступлению. Для направления «менеджмент и IT» мне предстоит сдать экзамены по обществоведению и английскому языку. Помимо посещения дополнительных занятий в школе и самоподготовки, записался на летние курсы, которые проводит для абитуриентов университет. Буду жить в общежитии, знакомиться с преподавателями, самим вузом, готовиться к вступительной кампании.

Виктория ВИННИКОВА, 11 класс:

– Моя будущая профессия будет связана с медициной, поэтому обязательно буду сдавать биологию. Немного переживаю из-за нововведений, ведь практика прошлых лет уже давно всем знакома, а в этот раз мы не знаем, чего ожидать. Готовлюсь с репетитором и самостоятельно дома, решаю ЦТ по преметам, не забывая, конечно, про школу.

Егор ПАНТЕЛЕЕНКО, 10 класс:

– Собираюсь поступать в военное училище. Стараюсь углубленно изучать темы, искать дополнительные материалы по профильным предметам. Информация усваивается лучше, если писать конспекты, вникать в слова учителя на уроке. А вообще, я не переживаю, ведь у меня достаточно времени, чтобы подготовиться.

Светлана ЛУКОМСКАЯ, 11 класс:

– С учебным заведением уже определилась, но пока держу это в секрете. Сейчас готовлюсь к экзаменам по русскому языку и обществоведению по пособиям и интернет-курсам. Многие онлайн-школы предоставляют бесплатные уроки на YouТube вместе с пояснениями. Группы по самоподготовке в соцсетях публикуют файлы, по которым очень удобно готовиться. Намного легче запоминать материал, если рассказывать его друзьям или связывать информацию с какими-либо историями.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора