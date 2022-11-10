На утро 10 ноября сахарная свекла убрана более чем на 90 тысячах гектаров – 97 процентов всей площади. Работа может быть завершена за 2–3 дня. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.



Накопано 4 миллиона 76 тысяч тонн сладкого корня против 3 миллионов 655 тысяч год назад. Средняя урожайность – 450 центнеров с гектара. В Брестской области – 516, Гродненской – 553, Минской – 369, Могилевской – 343. Остальные регионы засеяли небольшие площади этой культурой. Прогноз специалистов остается прежним: валовой сбор сахарной свеклы ожидается 4,4 миллиона тонн.

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