Сегодня в военкомате ефрейторам запаса вручили благодарственные письма

Заместитель военного комиссара Иван Язепов за достигнутые результаты в боевой подготовке, образцовое выполнение задач, проявленную при этом разумную инициативу в период проведения военных сборов в 5-й отдельной бригаде специального назначения Сил Специальных операций Республики Беларусь вручил благодарственные письма ефрейторам запаса Владимиру Болтунову, Сергею Лунькову, Артему Матюшенко, Юрию Фурсикову и Артему Чудову.

Иван Язепов поблагодарил земляков за службу и пожелал дальнейших успехов. Молодые люди, в свою очередь, отметили, что двухнедельные сборы – отличная школа жизни, и выразили готовность принять участие в подобных мероприятиях и в дальнейшем.