4 ноября в православной традиции – День Казанской иконы Божией Матери.

На самом деле в церковном календаре два дня, посвященных этому чудотворному образу: 21 июля (Казанская летняя) вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, т.е. ее чудесное обретение, а 4 ноября (Казанская осенняя) установлено в память избавления Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Освобождение произошло под предводительством Минина и Пожарского. Перед решающим штурмом ополчение во главе с этими полководцами всю ночь молилось перед найденным в Казани образом. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь русскому войску, выбившему польских захватчиков из Китай-города. В то лихолетье русское государство было на волоске от гибели, а народ – от порабощения. И только чудо – невероятное и одновременно зримое – спасло страну.

О чудодейственной силе Казанской иконы Богоматери среди православных ходят легенды, поэтому к ней обращаются в молитвах во многих жизненных ситуациях.

Елена ДОРОШКО