С праздником, люди труда!: Гомельщина отмечает областные «Дожинки».

Несмотря на позднюю осень, столица областных «Дожинок-2022» город Добруш радушно встречает гостей праздника во всей красе. На торжество съезжаются делегации всех районов области – герои жатвы нынешнего года.

С самого утра народ начал заполнять центральные улицы города. Весело провести время, послушать и посмотреть концертные номера лучших творческих коллективов области, отведать всяких вкусностей и, конечно, прикупить чего-нибудь.

К празднику подготовились основательно. На ул. князя Паскевича развернулись выставки сельскохозяйственной и раритетной техники, работают торговые ряды и фуд-корты предприятий Гомельской области.

Праздник «Дожинки» ¬– венец земледельческого труда. Особенной частью торжества, несомненно, станет чествование победителей областного соревнования по уборке зерновых культур и достижению высоких показателей в производстве животноводческой продукции. Оно пройдет в районном Дворце культуры

🔥Начинается церемония награждения

Примечательно, что среди награжденных не один раз поднимались на сцену Дворца культуры представители нашего района. Ведь аграрии Будакошелевщины завершили нынешний год достойно.

В областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году среди старших комбайнеров и комбайнеров зерноуборочных комбайнов молодежных экипажей почетное 2 место занял Андрей Марцелев из РУП «Белоруснефть-Особино»

Выступает первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Козел.

3 место в областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году среди старших комбайнеров и комбайнеров зерноуборочных комбайнов молодежных экипажей у Дмитрия Карпова из ОАО «Николаевка».

К празднику подготовились основательно. На ул. князя Паскевича развернулись выставки сельскохозяйственной и раритетной техники, работают торговые ряды и фуд-корты предприятий Гомельской области.

Тут же предприятия холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» организовали работу игровых площадок и интерактивных зон для всей семьи.

«Сырный ломтик», «Сырная пирамида», «Молочная рыбалка», «Пираты молочного моря» – чего тут только не увидишь.

Занятия себе на Дожинках-2022 в Добруше найдут и взрослые, и дети

Кто любит активный физический отдых, тоже есть, где весело провести время. Для них организовали соревнования по шашкам, тетрису, мини-баскетболу, футболу и другим видам.

На проспекте Мира на выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества мастера всех регионов области демонстрируют свои таланты

По ул. Князя Паскевича проходит торжественное шествие передовиков уборочной кампании, тружеников села.

Делегацию Буда-Кошелевского района возглавляет председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Также на областном празднике Будакошелевщину представляют первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Наталья Мацудова, директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич, директор филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Александр Хаврученко, аграрии РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Николаевка» и КСУП «Кривск».

Благодарность управления делами Президента Республики Беларусь объявлена заместителю начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Наталье Мацудовой.