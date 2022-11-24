Денис и Ирина Жураковские познакомились, поженились и жили в Горловке. Здесь же родились их двойняшки Егор и Даша, рассказали герои интервью корреспонденту БелТА.



Когда в 2014 году в Киеве и многих других больших городах стали возникать массовые волнения, Жураковские думали, что до их Горловки, которая за тысячу километров от столицы, волна народного возмущения не докатится. Но по стране начались активные майданы, в том числе кровопролитные, и с отголосками непростой ситуации столкнулись Денис с Ириной. К ним, русскоговорящим, стали относиться с агрессией. А когда в мае 2014 года совсем рядом с Горловкой «что-то бабахнуло» так, что стекла в окнах затряслись, супруги решили: пора уезжать.

«Мы молодые, работящие, с двумя детьми, нам хотелось трудиться и жить в мирной, процветающей стране, — вспоминает Ирина. — В Украине же тогда все мысли были только об одном — как остаться в живых». Новым домом они выбрали белорусский Жлобин и признаются, что ни на секунду не пожалели.

Супруги Жураковские — герои нового выпуска проекта «Теперь мы белорусы». Каждую неделю в газете «7 дней» и на сайте БЕЛТА мы будем рассказывать истории людей, которые ехали начинать все с нуля в чужой стране, а в итоге назвали ее своим домом. Наши герои готовы откровенно рассказать, почему решились оспорить крылатую фразу «Родину не выбирают». Где бы они ни появились на свет, теперь они — белорусы.

Источник: http://gp.by

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