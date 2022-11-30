Во время празднования прошлого Нового года три гомельчанина получили травмы из-за неправильного использования пиротехники, рассказали в областном управлении МЧС.

1 января с рваными ранами нескольких пальцев в больницу доставили 13-летнего жителя Советского района Гомеля. Парень был дома, и петарда взорвалась у него в руках. Ближе к утру 2 января к медикам обратился 26-летний мужчина. У него диагностировали рваную рану верхнего века, контузию глазного яблока. Петарда выстрелила у него в руке. В тот же день госпитализировали 14-летнего школьника. Недалеко от своего дома в Новобелицком районе он нашел использованную петарду, решил принести ее домой и поджечь. Оказалось, там еще был достаточный заряд, и находка взорвалась. Подросток получил ушибы и перелом пальца.

Спасатели напомнили, что важно учитывать при использовании пиротехники.

Покупка. Забудьте об изделиях из-под полы – приобретайте только в специализированных магазинах. Попросите у продавца сертификат безопасности. Обратите внимание на срок годности (как правило, пиротехника хранится не более трех лет) и инструкцию (обязательно на белорусском или русском языке). Изучите ее, рассмотрите упаковку и товар: они должны быть без дефектов, фитиль – заклеенным или спрятанным под обертку.

Хранение. Помещение должно быть сухим и без источников огня. Нельзя класть пиротехнику возле батарей. Балкон и кухня не подходят: изделие отсыреет (а просушивать его не стоит) и в лучшем случае не сработает, а в худшем – выстрелит с задержкой в неподходящее время или, постепенно нагреваясь, взорвется самопроизвольно.

Запуск. Самый ответственный момент – пиротехника в действии. Не надейтесь на свои знания, обязательно прочитайте инструкцию еще раз: у каждого изделия свои особенности.

Также в областном управлении МЧС обратили внимание, что дома можно использовать только бенгальские огни. С балкона устраивать фейерверк нельзя, для запуска нужна открытая площадка, свободная от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов. Важные условия – безветренная погода и не менее 30 метров до линий электропередачи. Зрителям нужно отойти на дистанцию, указанную в инструкции. Поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки, при этом не направлять салют в сторону людей. Если устройство не сработало, не пытайтесь использовать его снова, не наклоняйтесь над ним, чтобы выяснить, что случилось.

Также в МЧС рассказали, что использование пиротехники в общественных местах может привести к нарушению общественного порядка и спокойствия граждан, что в соответствии со статьей 19.1 КоАП Беларуси квалифицируется как мелкое хулиганство. Уголовная ответственность наступает, когда нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки пиротехники влечет по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения либо ущерба в крупном размере, смерть человека.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель