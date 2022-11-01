У учащихся наступили долгожданные каникулы, но в школьных коридорах не смолкает гул детских голосов, а в классах кипит работа. Здесь каждому найдется занятие по душе: квесты и викторины, спортивные состязания, экскурсии, возможность получить углубленные знания на дополнительных занятиях и проверить свои возможности на первом этапе республиканской олимпиады, а главное — сделать что-то полезное для своей школы да еще и заработать деньги на карманные расходы. «Авангард» побывал в СШ №1 Буда-Кошелева и Пенчинской средней школе, чтобы познакомиться с ребятами, которые праздному и ленивому отдыху у компьютера предпочитают нескучные,полезные и выгодные каникулы в стенах школы.

Смотрите нашу фотоподборку и читайте подробности в ближайшем номере «Авангарда».