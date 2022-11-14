Похолодание, снег и гололедица ожидаются в Беларуси на неделе с 15 по 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Пока территория Беларуси находилась под влиянием воздушных масс атлантического происхождения, по всей территории удерживалась теплая погода. Среднесуточная температура воздуха колебалась от плюс 6 градусов до плюс 11 градусов, что в основном на 3-10 градусов выше климатической нормы. Такая температура больше соответствует началу октября. При этом прошедшие выходные завершили череду теплых дней первой половины ноября», — отметили в Белгидромете.

По информации синоптиков, предстоящая неделя ознаменуется коренным переломом в атмосфере. Воздушные потоки поменяют свое направление, и на территорию нашей страны устремятся холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Температурный фон понизится, а осадки перейдут в смешанную фазу (мокрый снег, дождь) и кое-где даже сможет сформироваться первый снежный покров. Так Беларусь вступит в пору предзимья.

Во вторник, 15 ноября, ночью ожидается без существенных осадков. Днем местами, а по северо-востоку страны во многих районах будут осадки (дождь, возможен мокрый снег). В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 градусов до плюс 2. Днем ожидается плюс 1-7 градусов. По юго-западу Беларуси ночью синоптики обещают плюс 3-5 градусов, а днем — плюс 8-10.

В среду, 16 ноября, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит минус 3 — плюс 4 градуса.

По предварительному прогнозу, во второй половине недели на территорию Беларуси прорвутся холодные воздушные массы арктического происхождения. Установится холодная погода. Ночные морозы станут более ощутимыми, при этом и дневные температуры будут положительными не везде.

В четверг, 17 ноября, местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет минус 1-7 градусов, днем — минус 4 — плюс 2 градуса.

В пятницу, 18 ноября, местами, в основном по востоку страны, ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до минус 9 градусов, при прояснениях — до минус 11. Максимальная температура днем будет от минус 6 до плюс 1 градуса.

В субботу, 19 ноября, в отдельных районах страны возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью будет минус 2-9 градусов, при прояснениях — до минус 11. Днем ожидается минус 5 — плюс 2 градуса.

В воскресенье, 20 ноября, погода будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до минус 3-10 градусов, а местами — до минус 11-14. Температура воздуха днем составит минус 4 — плюс 3 градуса.

БелТА