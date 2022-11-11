«Позаботится о безопасности людей — наша общая задача» – с таких слов начал свое выступление в трудовом коллективе территориального центра социального обслуживания населения начальник Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Сергей Халдай.

Данный коллектив был выбран не случайно: ежедневно работники территориального центра сталкиваются с гражданами социально-уязвимой категории, а, значит, с множеством опасностей, подстерегающих их в обыденной жизни.

В своем выступлении подполковник внутренней службы рассказал, что основными причинами произошедших пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления, электрических приборов и проводки. Но в большинстве случаев основную роль сыграл именно пресловутый человеческий фактор. Также проинформировал трудовой коллектив о пожарах и погибших на них как в районе, так и области. Особое внимание акцентировал на возгораниях, где погибли дети, детально разобрал причины и условия их возникновения.

— Очень важно не оставлять детей одних. Оставленные без присмотра дети, не осознавая того зачастую выбирают опасные игрушки, а итогом таких игр может стать трагедия, — рассказал Сергей Халдай.

Продолжил свое выступление доведением информации о мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом», которое помогает быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, особенно если заблудился в лесу.

Далее напомнил основные требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, а также электроприборов и электрооборудования. А чтобы на ранней стадии обнаружить возгорание, рекомендовал оборудовать жилые комнаты автономными пожарными извещателями.

— Это единственное на сегодняшний день устройство, которое способно обнаружить возгорание в бытовых условиях, — проинформировал главный спасатель района. – Извещатели следует устанавливать в каждой жилой комнате домовладения либо квартиры, и самое важное периодически проверять их на работоспособность.

В завершении выступления анонсировал информационную кампанию «Безопасная старость», порекомендовал при посещении своих престарелых родителей обратить внимание на безопасное их проживание, затем всем присутствующим был продемонстрирован фильм «Трэба дома бывать часцей» и роздана наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.