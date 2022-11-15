Стартует прием заявок для участия в 12-м сезоне республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Екатерина Лакисова.

«Сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске состоится торжественная церемония символического старта нового сезона проекта «100 идей для Беларуси». Мы приглашаем к участию в проекте молодых людей в возрасте от 14 до 31 года, авторские коллективы и молодых ученых (доктора наук до 40 лет, кандидаты наук, аспиранты, магистранты — до 35 лет). Традиционно прием заявок осуществляется через сайт проекта 100ideas.by, — рассказала Екатерина Лакисова. — Основные номинации этого сезона — «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и строительные технологии», «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)», «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии», «Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)», «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», «Общество и социальная сфера», и специальная номинация — «Лучшая бизнес-идея».

По ее словам, 12-й сезон проекта значительно отличается от предыдущих. «Официальный статус соорганизатора республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» получает Национальная академия наук Беларуси. Полноценный отдельный конкурсный отбор при поддержке Минобразования апробируют учреждения высшего образования. Кроме того, участникам проекта предоставлена возможность дополнительно подать заявки не только в основные номинации, но и по совместительству в специальную — «Лучшая бизнес-идея». То есть фактически претенденты получают двойной шанс на победу. Победители же проекта смогут претендовать на включение в специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов», — отметила руководитель проекта.

Екатерина Лакисова подчеркнула, что проект будет реализован в четыре тура. Первый тур информационный, пройдет до 30 ноября. Проведение второго тура запланировано до 30 декабря. Он включает в себя сбор заявок, обучающие стартапы, районные и зональные отборочные мероприятия. Третий тур с организацией областных, Минской городской выставок-презентаций, а также выставок НАН Беларуси и Министерства образования пройдет до 31 января 2023 года. Итоги проекта с определением победителей традиционно подведут в четвертом туре, в феврале будущего года.

Проект «100 идей для Беларуси» реализуется БРСМ при поддержке Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и с этого года НАН Беларуси в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок. «Основные задачи нашего проекта — мотивация и развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, выявление и внедрение в реальный сектор экономики инновационных проектов и научно-технических разработок, представляющих практический интерес для социально-экономического развития страны. Безусловно, организаторы этого проекта стремятся оказать помощь в продвижении наиболее перспективных и научно-технических разработок», — дополнила представитель ЦК БРСМ.

Впервые проект «100 идей для Беларуси» стартовал в сентябре 2011 года по инициативе БРСМ. За это время он стал не только визитной карточкой молодежной организации, но и брендом молодой независимой Беларуси.

БелТА