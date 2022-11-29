Вниманию субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району напоминает, что с 1 января 2023 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах обязаны использовать кассовое оборудование.

Обращаем ваше внимание на невозможность одномоментного подключения кассового оборудования всех заинтересованных субъектов хозяйствования к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО). В этой связи необходимо заблаговременно представить заявку на подключение к СККО в республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

В случае, если большинством субъектов хозяйствования, обязанных с 01.01.2023 обеспечить применение кассового оборудования, одномоментно, будут представлены заявки на подключение к СККО, их деятельность может быть приостановлена на длительный срок на период проведения комплекса организационно-технических мероприятий по подключению кассового оборудования к СККО.

Подробная информация по вопросу приобретения и подключения кассового оборудования к СККО размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» в разделе «Система контроля кассового оборудования.