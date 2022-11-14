Приглашают всех желающих принять участие, приветствуется совместное семейное творчество.

На конкурс принимаются елочные новогодние игрушки, украшения, выполненные в любой из техник декоративно-прикладного творчества, сделанные своими руками и имеющие петли, прищепки или скобы для крепления (количество не ограничено). Работы участников станут украшением праздничной елки для проведения новогодних утренников для детей из семей, состоящих на учете в учреждении «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей». Подведение итогов состоится 22 декабря.

Жюри определит победителей в трех номинациях:

• «Самая оригинальная новогодняя игрушка».

• «Лучшая новогодняя игрушка от юного творца» (возраст до 10 лет).

• «Лучшая семейная новогодняя игрушка».

Победители награждаются дипломом и подарком. Заявка участника должна содержать ФИО участника (семьи), возраст, контактный телефон. Работы принимаются по адресу: г.Гомель, ул. Юбилейная, 8, корпус 2. Контактный телефон: 35-75-65.

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