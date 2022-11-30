Сегодня в центральном районном Доме культуры состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра.

Следует сказать, что это одно из самых ожидаемых и вместе с тем трепетных событий, которое наполнено радостью и теплыми воспоминаниями о проделанной за лето работе. А еще это отличный повод отметить лучших.

Открывая мероприятие, первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Максим Ляпко отметил:

– Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений государственной молодежной политики нашей страны. Молодым людям предоставляется прекрасная возможность проявить себя и реализоваться в любой сфере деятельности. Как показывает практика, студотряды вносят весомый вклад в строительство, реконструкцию и благоустройство различных объектов. Наш район не стал исключением. Из года в год численность ребят, участвующих в студотрядовском движении, увеличивается. В этом году уже 160 ребят трудились на различных объектах района. Поздравляю всех с успешным завершением очередного трудового семестра. Уверен, каждый из вас приобрел ценный опыт: вы пообщались, узнали друг друга, весело и с пользой провели время и, конечно же, заработали первые деньги. Надеюсь, что и дальше вы продолжите трудиться на благо родной Будакошелевщины и станете постоянными участниками студотрядовского движения.

С напутственным словом к молодежи обратилась исполняющий обязанности председателя районного совета ветеранов Мария Майсейкова, которая подчеркнула, что юноши и девушки – это будущее нашей страны. Именно им предстоит участвовать в ее развитии. Целеустремленные, активные, энергичные, творческие и трудолюбивые, они задают темп и ведут за собой других.

Конечно же, важной частью мероприятия стала церемония награждения лучших студотрядовцев. В их адрес звучали слова благодарности и поздравления. Ребятам пожелали плодотворной учебы, удачи и реализации всех планов и задумок. А юноши и девушки в свою очередь отметили, что довольны временем, проведенным с пользой, полезным и перспективным опытом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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