За помощью в решении проблем, связанных со сферами ЖКХ, строительства и землеустройства, обратились 13 человек.

Жительница агрогородка Стародубка Лоевского района рассказала, что ее многодетная семья стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Три года назад им предложили выкупить здание бывшего ФАПа, которое было реконструировано под жилой дом. Но процедура покупки жилплощади так и не сдвинулась с места. «Мы уже так долго ждем этот дом, что он стал для нас родным. Так что вариант с заселением в другой не рассматриваем», — призналась лоевчанка.

Как пояснили в УКС Речицкого района, здание строили в 2008 году, но дело тогда до конца не довели. В 2017 году в связи с программой сокращения объектов незавершенного строительства было предложено реконструировать сооружение под жилой дом. Поскольку за девять лет оно почти разрушилось, требовался основательный ремонт. Многодетная семья не могла по долевому строительству участвовать в восстановлении дома, поэтому УКС взял все расходы на себя (общая сумма получилась в 172 тысячи рублей). Уже все работы завершены, можно заселяться хоть завтра. Но возникла спорная ситуация: УКС должен возместить в бюджет сумму реконструкции и не может выяснить какую — говорят, надо в нее включить и строительные работы 2008 года.

Сергей Бартош отметил, что следует детально изучить ситуацию и рассмотреть все варианты решения проблемы.

С жилищным вопросом пришла и гомельчанка Александра. Она как мама троих детей решила построить трехкомнатную квартиру, правда, с одобренной субсидией и семейным капиталом ей не хватало 10 тысяч рублей. Решила эти деньги взять в кредит в банке на общих основаниях, хотя в то время уже была беременна близнецами. Когда её семья пополнилась еще двумя малышами, встал вопрос с кредитом: выплачивать его женщина уже не могла. Сейчас она и пятеро детей живут в однокомнатной квартире свекрови, а новые квадратные метры нуждаются в ремонте.

— В течение месяца разберемся и постараемся помочь, — заверил помощник Президента.

Гомельчанка, проживающая по улице Луговой, сетовала: от гребного канала проходит труба перелива, а когда поднимается уровень воды в Соже, через нее идет вода и затапливает приусадебный участок вместе с домом. За 10 лет ее собственность заливалась уже четыре раза. Женщина считает, что ситуацию можно улучшить, поставив шлюз и задвижку на трубу.

По мнению Сергея Бартоша, одним из вариантов решения могла бы стать установка шандоров. Разобраться в теме было поручено Гомельскому горисполкому.

Комментируя обращения граждан во время приема, помощник Президента — инспектор по Гомельской области отметил, что отдельные темы требуют индивидуального подхода, другие — более детальной проработки. Также добавил, что такое прямое общение с жителями региона позволяет понять, чем живет население и с какими проблемами сталкивается.



Источник: http://gp.by

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