Выставка представлена в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко. На ней можно полюбоваться куклами из фарфора, текстиля, пластика, полимерной глины, а также мягкими скульптурами, мишками Тедди, картинами и другими арт-объектами.

На открытии выставки присутствовали представители общественных организаций, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, прокуратуры, школьники и жители Буда-Кошелева.

Посетить выставку авторских кукол и мишек Тедди в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко в Буда-Кошелеве можно по 25 ноября.

Фоторепортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора