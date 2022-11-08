Выставка представлена в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко. На ней можно полюбоваться куклами из фарфора, текстиля, пластика, полимерной глины, а также мягкими скульптурами, мишками Тедди, картинами и другими арт-объектами.
На открытии выставки присутствовали представители общественных организаций, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, прокуратуры, школьники и жители Буда-Кошелева.
Посетить выставку авторских кукол и мишек Тедди в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко в Буда-Кошелеве можно по 25 ноября.
Фоторепортаж с места событий.
Алина ЮРИНСКАЯ
Фото автора