Недавно ФСБ опубликовала ранее засекреченные архивные материалы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами. В материалах также содержатся сведения об уничтожении в своих рядах тех, кто лояльно относился к Советскому Союзу и советским партизанам, информация о готовившемся терроре против офицеров Красной армии.

В ФСБ сообщили: часть варшавских нелегальных военизированных формирований принимала участие в уничтожении мирного белорусского и украинского населения.

Из донесения начальника оперативной группы подполковника госбезопасности Прокопюка: «В № 83 от 7/3 — 44 г. газеты «Новый голос», издаваемой немцами на польском языке в Люблине, была размещена провокационная статья, озаглавленная «Красная армия получила приказ о ликвидации польских партизан». В статье опубликован липовый приказ командования партизанской бригады им. Сталина якобы о том, что «согласно приказу генерал-лейтенанта Пономаренко, намечаются аресты польских партизан».

По информации начальника опергруппы Агабекова (действовала в Брестской области), в Белостоке вновь начала выходить недавно запрещенная немцами польская газета, а арестованный при ее закрытии Кароль Земский освобожден и занял прежнюю должность. Через эту газету немцы начали вести активную антисоветскую агитацию, сообщает оперативный работник. Призывали поляков объединиться против СССР и «молиться за просветление умов поляков, которые ищут спасения в Красном Знамени, а получают муки Катыни».

Сотрудник знал, что на тот момент немцы приступили к формированию вооруженных отрядов для борьбы против советских партизан и польских патриотов и что некоторые звенья польских нелегальных организаций идут на прямой контакт с гитлеровцами.

Вот еще. Руководитель действующей в Пинской области опергруппы старший лейтенант Мухин докладывал руководству: в Столбцовском и Несвижском районах Барановичской области находится формируемая немцами Польская добровольческая армия под названием «Польские легионы». На тот момент они насчитывали 1500 —1700 человек. В городе Тарнов Краковской области фашисты также вывесили объявление с призывом вступать в такие легионы.

Из донесения руководителя оперативной группы НКГБ СССР майора госбезопасности Карасева: в мае 1944‑го командир польского нелегального отряда «Шанец» (действовал в районе Островца) получил от немцев автоматическое оружие, а также нагрудные знаки с изображением польского герба, белого орла с надписью на польском и немецком языках.

По инициативе гитлеровцев с конца января 1944‑го командир польской бригады Лопашко начал с ними переговоры по вопросам борьбы с партизанами — это из донесения опергруппы НКГБ СССР, работавшей в Свенцянском и Свирском районах Литовской ССР. В результате переговоров в начале февраля 1944‑го в этих районах гебитскомиссар Вульф отдал приказ о прекращении военных действий между немецко-литовскими и польскими вооруженными силами.

Кроме того, постоянно распространялись провокационные листовки. К примеру, о сборе с деревень якобы для Красной армии запасов зерна, муки, жиров, картофеля, лошадей и т.д. На самом деле это собирали оккупанты.

Обнародованы и рассекреченные спецсообщения. В одном (датировано 31 января 1945 года), на имя заместителя наркома госбезопасности СССР Кобулова, руководитель опергруппы майор госбезопасности Золотарь сообщает, что по донесению агента летом 1944 года (когда опергруппа прибыла в район Кракова) командир полка АК Краковского воеводства майор Боровой дал секретное указание по отрядам своего полка — «расстрелять всех евреев, находящихся на службе АК, в связи с тем, что они якобы могут перебежать к советским партизанам и сообщить сведения об АК, ее задачах и структуре». И убийства последовали.

Достоянием общественности стал и такой любопытный до­кумент: спецсообщение от 12 марта 1945 года народному комиссару госбезопасности Союза ССР Меркулову. По сведениям замначальника 4‑го управления НКГБ СССР Эйтингона, особой группой Героя Советского Союза старшего лейтенанта Шихова (действовала в Вилейской области БССР) был задержан бандит Эдуард Войткевич. Он, общаясь с Шиховым, полагал, что имеет дело с главарем банды, и сообщил ему о своей принадлежности к польской банде Комаря, назвал свою кличку — Панцеш — и рассказал, что в бандгруппировке Комаря 60 кадровых бандитов, есть пять пулеметов и много автоматов.

По информации того же Панцеша, в банде находится группа немцев-десантников из шести человек во главе с майором. У нее есть радиостанция, по которой связываются с немецким командованием. Радистка в группировке Комаря — немка, которая из-за болезни скрывается где-то на хуторах, сейчас, мол, ее замещает немец с кличкой Доктор. В документе также указано, что всего (со слов Панцеша) было выброшено более 30 фашистских десантников, однако местонахождение других Панцеш не знает. Указал лишь, что немцы-десантники были в Рудницкой пуще (Литовская ССР).

Думаю, скоро мы узнаем еще больше подобных фактов.

gladkaya@sb.by

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