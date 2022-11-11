Крысиный след Армии Крайовой
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Недавно ФСБ опубликовала ранее засекреченные архивные материалы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами. В материалах также содержатся сведения об уничтожении в своих рядах тех, кто лояльно относился к Советскому Союзу и советским партизанам, информация о готовившемся терроре против офицеров Красной армии.
В ФСБ сообщили: часть варшавских нелегальных военизированных формирований принимала участие в уничтожении мирного белорусского и украинского населения.
Из донесения начальника оперативной группы подполковника госбезопасности Прокопюка: «В № 83 от 7/3 — 44 г. газеты «Новый голос», издаваемой немцами на польском языке в Люблине, была размещена провокационная статья, озаглавленная «Красная армия получила приказ о ликвидации польских партизан». В статье опубликован липовый приказ командования партизанской бригады им. Сталина якобы о том, что «согласно приказу генерал-лейтенанта Пономаренко, намечаются аресты польских партизан».
По информации начальника опергруппы Агабекова (действовала в Брестской области), в Белостоке вновь начала выходить недавно запрещенная немцами польская газета, а арестованный при ее закрытии Кароль Земский освобожден и занял прежнюю должность. Через эту газету немцы начали вести активную антисоветскую агитацию, сообщает оперативный работник. Призывали поляков объединиться против СССР и «молиться за просветление умов поляков, которые ищут спасения в Красном Знамени, а получают муки Катыни».
Сотрудник знал, что на тот момент немцы приступили к формированию вооруженных отрядов для борьбы против советских партизан и польских патриотов и что некоторые звенья польских нелегальных организаций идут на прямой контакт с гитлеровцами.
Вот еще. Руководитель действующей в Пинской области опергруппы старший лейтенант Мухин докладывал руководству: в Столбцовском и Несвижском районах Барановичской области находится формируемая немцами Польская добровольческая армия под названием «Польские легионы». На тот момент они насчитывали 1500 —1700 человек. В городе Тарнов Краковской области фашисты также вывесили объявление с призывом вступать в такие легионы.
Из донесения руководителя оперативной группы НКГБ СССР майора госбезопасности Карасева: в мае 1944‑го командир польского нелегального отряда «Шанец» (действовал в районе Островца) получил от немцев автоматическое оружие, а также нагрудные знаки с изображением польского герба, белого орла с надписью на польском и немецком языках.
По инициативе гитлеровцев с конца января 1944‑го командир польской бригады Лопашко начал с ними переговоры по вопросам борьбы с партизанами — это из донесения опергруппы НКГБ СССР, работавшей в Свенцянском и Свирском районах Литовской ССР. В результате переговоров в начале февраля 1944‑го в этих районах гебитскомиссар Вульф отдал приказ о прекращении военных действий между немецко-литовскими и польскими вооруженными силами.
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Кроме того, постоянно распространялись провокационные листовки. К примеру, о сборе с деревень якобы для Красной армии запасов зерна, муки, жиров, картофеля, лошадей и т.д. На самом деле это собирали оккупанты.
Обнародованы и рассекреченные спецсообщения. В одном (датировано 31 января 1945 года), на имя заместителя наркома госбезопасности СССР Кобулова, руководитель опергруппы майор госбезопасности Золотарь сообщает, что по донесению агента летом 1944 года (когда опергруппа прибыла в район Кракова) командир полка АК Краковского воеводства майор Боровой дал секретное указание по отрядам своего полка — «расстрелять всех евреев, находящихся на службе АК, в связи с тем, что они якобы могут перебежать к советским партизанам и сообщить сведения об АК, ее задачах и структуре». И убийства последовали.
Достоянием общественности стал и такой любопытный документ: спецсообщение от 12 марта 1945 года народному комиссару госбезопасности Союза ССР Меркулову. По сведениям замначальника 4‑го управления НКГБ СССР Эйтингона, особой группой Героя Советского Союза старшего лейтенанта Шихова (действовала в Вилейской области БССР) был задержан бандит Эдуард Войткевич. Он, общаясь с Шиховым, полагал, что имеет дело с главарем банды, и сообщил ему о своей принадлежности к польской банде Комаря, назвал свою кличку — Панцеш — и рассказал, что в бандгруппировке Комаря 60 кадровых бандитов, есть пять пулеметов и много автоматов.
По информации того же Панцеша, в банде находится группа немцев-десантников из шести человек во главе с майором. У нее есть радиостанция, по которой связываются с немецким командованием. Радистка в группировке Комаря — немка, которая из-за болезни скрывается где-то на хуторах, сейчас, мол, ее замещает немец с кличкой Доктор. В документе также указано, что всего (со слов Панцеша) было выброшено более 30 фашистских десантников, однако местонахождение других Панцеш не знает. Указал лишь, что немцы-десантники были в Рудницкой пуще (Литовская ССР).
Думаю, скоро мы узнаем еще больше подобных фактов.
Татьяна ЧЕЧКО, председатель районной организации РОО «Белая Русь»:
– Засекреченные архивные материалы о сотрудничестве польской АК с гитлеровцами – яркое подтверждение того, что Польша умышленно и старательно отрицала и отрицает факт своего сотрудничества с оккупантами. Данные документы дают возможность объективно взглянуть на события тех далеких военных дней и лучше понять «кто и за кого» на самом деле тогда воевал.
Факты – вещь упрямая. Документированные свидетельства из архивов ФСБ, которые сейчас находятся в свободном доступе, следует, что не все поляки в годы Второй мировой были одним из самых антигермански настроенных народов. И лояльнее всего к нацистским захватчикам относились участники многочисленных подразделений «Армии Крайовой». Свои преступные действия они учиняли и на территории Беларуси. Считаю, что об этом стоит говорить открыто и не умалчивать достоверные факты, проливающие свет на события военных лет.
Александр РАДЧЕНКО, учитель истории средней школы №1 райцентра:
– Говорить о том, что весь польский народ поддерживал фашистскую Германию будет не корректно, так как сама Польша в годы немецкой оккупации потеряла 6 миллионов человек. Что же касается «Армии Крайовой», не вызывает сомнения, что часть ее участников действительно сотрудничала с немцами и вела борьбу против советских партизан и Красной Армии, так как считали ее агрессором, равным Германии. Но не стоит забывать, что среди их сторонников были и белорусы. В целом же, военные преступники, предатели и изменники Родины встречаются на любой противоборствующей стороне. Не вызывает сомнение одно: из уроков истории следует извлекать правильные выводы, чтобы не пришлось повторять их в дальнейшем.
Мнениями интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото из архива редакции