Чёрная книга — это описание чужеродных видов животных, негативно влияющих на окружающую среду.

В природе нет лишних видов, но есть чужеродные, способные нарушить экологическое равновесие целых регионов и развязать биологическую войну. У нас их уже десятки!

Вторжение чужеродных видов в естественную среду называется инвазией, соответственно, чужеродные для экосистемы виды, которые могут причинить экономический или экологический вред, называются инвазионными (или инвазивными).

Самая большая опасность инвазивных видов в том, что они угнетают и вытесняют аборигенные (естественные для данной местности) виды растений и животных, что приводит к непоправимому упрощению природной среды и грозит всему биоразнообразию.

В сборник включили чужеродные для Белорусской природы виды животных, которых сознательно или случайно завезли люди в страну.

Инвазивные виды классифицируют по степени их вредоносности. В Чёрную книгу Беларуси пока включили только наиболее агрессивные, наносящие экологический или экономический ущерб аборигенным представителей фауны.

Кого можно встретить на страницах Чёрной книги:

енотовидную собаку завезли в Беларусь в прошлом веке. Она причиняет ощутимый ущерб, разоряя гнёзда многих птиц, в том числе охотничьих. Опасно это животное и как переносчик вируса бешенства.

шакал обыкновенный, который десятилетиями досаждает фермам соседствующих с нами Литвы и Латвии, стал всё чаще встречаться в Беларуси. Учёные включили данный вид, не имея полной уверенности, что вид на территории Беларуси окончательно натурализовался, т.е. прижился и образовал устойчивые популяции. Считается, что популяции образованы, но доказательств этому нет.

американская норка акклиматизировалась в Беларуси в середине ХХ столетия и сегодня натурализовалась по всей стране, вытеснив местного сородича — европейскую норку.

ротан-головешка (или амурский бычок) из Дальнего Востока попал в наши водоёмы случайно в 1970-х годах при акклиматизации дальневосточных растительноядных рыб. В некоторых водоёмах он ведёт себя настолько агрессивно, уничтожая другие виды рыб и их икру, что становится единственным обитателем.

В наших реках обнаружили североамериканских моллюсков, по-видимому, попавших туда из домашних аквариумов и самопроизвольно расселившихся. Под Мозырем встречались пресноводные медузы, в озере Белом (Берёзовский район) и Заславском водохранилище находили пираний.

Сегодня чужеродные виды растений и животных распространяются значительно быстрее, чем ещё век назад. Связано это с глобальным потеплением климата и усилением товарных и иных отношений между различными странами, а также по причине существенного увеличения транспортных потоков.

В Беларуси законодательно запрещено проводить преднамеренную интродукцию (вселение) чужеродных видов.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.