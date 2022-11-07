Игорь АКСЕНОВ, индивидуальный предприниматель:

– В красный день календаря ежегодно нас водили от школы на митинги и парады. Привела ли к лучшему революция? Безусловно, на тот момент она стала абсолютным прорывом, помогла людям обрести надежду на лучшую жизнь. Но как было на самом деле, мы можем судить лишь по страницам истории. В советское время было хорошо, да и сейчас нам живется не хуже.

Юлия СЕМЧЕНКО, 9 класс СШ №1 г. Буда-Кошелево:

– Я хорошо изучила события Октябрьской революции в школе, мы совсем недавно прошли эту тему. 7 ноября 1917 года большевики под руководством Ленина подняли вооруженное восстание против временного правительства. Они хотели, чтобы власть перешла в руки пролетариата. Считаю, что это событие – одно из важнейших в истории народа.

Людмила БУСЛОВА, пенсионер:

– В 1960 годы к нам в школу с выступлениями приходили свидетели тех событий. Рассказывали про дореволюционную бедность, когда людям приходилось жить без света, газа, как многие заболевали и умирали в холоде и голоде. Считаю, что благодаря революции мы стали жить лучше. Сегодня каждый может себе позволить хорошую одежду, еду и жизнь в тепле, что для старшего поколения было роскошью.

Валентина ДАЦКО, пенсионер:

– Конечно, моя юность не прошла без ежегодных парадов с флагами и плакатами. День Октябрьской революции играл огромную роль в жизни людей. Помню, как однажды моя сестра не смогла прийти на парад, потому что находилась в роддоме. Это огорчило ее до глубины души, ведь очень хотелось вместе со всеми отметить великий праздник Октября.

Алина ЮРИНСКАЯ

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