7 ноября страна отметит 105-ю годовщину Октябрьской революции. Накануне этой даты корреспонденты «Гомельскай праўды» поинтересовались у случайных прохожих на улицах областного центра, что они знают об этом событии.

Елена, гомельчанка:

– Это знаменательный день в истории нашей страны: если бы не революция, не было бы сегодняшней независимой Беларуси. Раньше праздник был настоящим, с демонстрациями, флагами, лозунгами, транспарантами. В наши дни его уже с советским размахом не празднуют, для многих это просто выходной.

Нина Григорьевна, пенсионерка:

– Революция свершилась на благо людей, освободила народ от национального гнета, стала толчком для построения нового общества. Событие положило начало советской власти, стало началом ликвидации капитализма и стартом перехода к социализму. Думаю, если бы не Октябрь, мир был бы другим.

Глеб, энергетик:

– С праздником возникают ассоциации: 7 ноября – красный день календаря. На самом деле это серьезный урок из прошлого, попытка реализовать мечту о социальном равенстве. Люди сделали выбор в пользу солидарности, свободы и справедливости.

Карина, студентка:

– Октябрьская революция – наша история. Но переосмысливая прошлое, почему-то думаешь о последствиях революции. Сколько людей загублено, исковеркано человеческих судеб, судя по тому, какой путь избрали большевики для построения светлого будущего.

Илья, студент:

– Этот день перевернул историю. Революция позволила улучшить качество жизни людей и условия труда, искоренила безграмотность, появилась возможность всем без исключения получать образование, в том числе и высшее.

Дмитрий, мастер по ремонту газового оборудования:

– В 1917 году залп орудия крейсера «Аврора» возвестил о наступлении нового периода в истории. Хорошо, что праздник отмечают, ведь благодаря тем событиям у людей появилось множество возможностей для благополучной жизни. Среди них – право на отдых, бесплатное образование, лечение.

© Правда Гомель