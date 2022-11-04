Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу развития отечественного научного потенциала с учетом опыта создания Белорусской национальной биотехнологической корпорации, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вопрос от Президента по прибытии сразу на перспективу: «Что дальше будем делать?» Несмотря на то, что проект БНБК практически уникальный.

Главе государства доложили, что с момента начала строительства уже ввели в эксплуатацию почти сотню объектов.

Александр Лукашенко детально интересовался, какое участие в реализации проекта принимала Национальная академия наук, насколько отечественная академическая и прикладная наука была готова к «такому космическому строительству».

Белорусские ученые имели определенные наработки, но не было подобного производства и спроса. Теперь же есть возможность на базе БНБК поднять на новый уровень и отечественную науку в сфере микробиологии, на что и ориентирует глава государства.

Он также обратил внимание на развитие сырьевой базы БНБК: «Это локомотив. Это не чужое. Это наше, родное. И в части наделения земельными ресурсами надо идти на условия лучшие».

БелТА