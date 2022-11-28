С первого месяца календарной зимы 2022 года в Беларуси вводится ряд новшества, многие из которых так или иначе затронут большинство граждан.

Например, в декабре вырастут пенсии, а в список «тунеядцев» угодить станет еще проще.

Ну и, конечно, же, новогодние каникулы грядут у школьников.

Но это далеко не все, что ждет белорусов в декабре. Далее подробно рассказываем о наиболее важных изменениях.

Изменятся критерии попадания в список «тунеядцев»

С 1 декабря обновляются критерии для постановки на учет и снятия с такого учета трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Эта норма содержится в постановлении Совета министров №651 от 28 сентября 2022 года.

С декабря «тунеядцами» будут считаться граждане, которые выполняют работы или оказывают услуги, а также создают объекты интеллектуальной собственности по гражданско-правовым договорам, но при этом не получают соответствующее вознаграждение. Раньше вознаграждение не играло роли в этом вопросе.

В прежней редакции этого документа «тунеядцами» не считались матери (мачехи) или отцы (отчимы), усыновители (удочерители), опекуны (попечители), воспитывающие ребенка до 7 лет. В новой редакции указано, что «тунеядцами» в данном случае не являются только женщины: матери (мачехи), усыновители (удочерители), опекуны (попечители).

Также из списка «тунеядцев» исключат членов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственного общества, но только при условии, что они получают вознаграждение за свою работу.

Вырастут пенсии

С декабря в Беларуси на 5% вырастут пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это третье повышение трудовых пенсий в 2022 году, ранее их повышали в марте (на 7%) и августе (на 10%).

Наступят зимние каникулы для детей

Повезло, если вы школьник: зимние каникулы начнутся с воскресенья, 25 декабря, и продлятся до воскресенья, 8 января, — 15 счастливых дней для безделья.

Начнут давать штрафы за летние шины на авто

С 1 декабря автомобили, которые участвуют в дорожном движении, должны быть оборудованы зимними шинами, иначе — штраф до 1 базовой величины в первый раз и до 5 базовых величин за повторку в течение года. Поскольку снег уже выпал, ГАИ рекомендовала не дожидаться календарной зимы и перейти на зимнюю резину раньше.

Изменится график движения поездов БЖД

С 11 декабря поезда БЖД поедут по новому графику на 2022-2023 годы. Пресс-служба сообщает, что график сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки и других критериев. Обещают дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам в период праздничных дней.

Велосипеды

С 1 декабря все продаваемые в Беларуси велосипеды будут отслеживаться, в связи с чем их занесут в специальную базу.

Об этом сообщили в МНС, отметив, что новшество касается как завезенных в страну велосипедов, так и произведенных на ее территории.

В связи с этим продавцы должны до 1 апреля 2023 года предоставить в налоговую сведения об остатках товара по состоянию на 1 декабря.