11 ноября в Республике Беларусь проводится международный День энергосбережения. В преддверии данного события Департамент по энергоэффективности Госстандарта инициирует проведение республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь – энергоэффективная страна» под девизом «В едином движении к лучшему!», которая продлится с 8 по 11 ноября 2022 года.

Предлагаем ознакомиться с информационными материалами о важности эффективного использования энергоресурсов, а также способах энергосбережения в быту.

Целью проведения данной акции является повышение осведомленности населения о возможных способах и методах повышения эффективности использования энергоресурсов, в том числе и в повседневной жизни в быту, что является одной из важных мер по улучшению благосостояния граждан и экономического роста страны в целом.

Дополнительные материалы размещены на интернет-сайте Департамента по энергоэффективности в разделе «Популярно об энергосбережении/Полезные советы» и на официальном YouTube-канале.