12 ноября в 02 часа 45 минут на пульт дежурного диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Осовок, Губичского сельсовета.

На момент прибытия спасателей происходило открытое горение кровли дома. Хозяин домовладения, пенсионер, находился на улице. Пострадавших нет.

В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество внутри.

Причина пожара устанавливается.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:

— выбрасывайте окурки полностью потушенными при этом в качестве пепельницы используйте предметы из негорючих материалов;

— не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;

— эксплуатируйте отопительные печи в доме только в исправном состоянии и согласно правил эксплуатации;

— хрангите спички и другие источники огня вдали от детей;

— для обнаружения возгорания на ранней стадии установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.