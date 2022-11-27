25 ноября исполнилось 98 лет со дня рождения почетного гражданина Буда-Кошелевского района, участника боев за освобождение нашего района в ноябре 1943 года, профессора, чьи исследования в сфере нефтяной, а затем и морской геологии получили мировое признание, Павла Куприна.

Сейчас очень модно заниматься самоанализом, жаловаться на обстоятельства, которые мешают реализоваться, очень утомляют и демотивируют. Другими словами, рефлексировать. Интересно, было ли время на поиск «ресурсного состояния» у 17-летнего Павла Куприна из деревни Жилое Тульской области, когда он, только окончив школу, ушел на фронт и стал пулеметчиком? Вряд ли он мог позволить себе такую роскошь, когда и собственная жизнь, и судьбы однополчан, и успех в боях напрямую зависели от ответственного выполнения боевой задачи каждым солдатом.

К началу Гомельско-Речицкой наступательной операции 1943 года лейтенант Куприн получил серьезный боевой опыт в сражениях на Курской дуге и под Брянском. Уже в качестве командира пулеметного взвода 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой Бежицкой дивизии Павел Николаевич в ноябре 43-го принимал участие в освобождении Буда-Кошелевского района. В марте 1944 года, когда ему не было и 20 лет, за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество Куприн был удостоен ордена Красной Звезды. Взвод под его командованием, выдвинувшись вперед под сильным минометно-пулеметным огнем, сумел подавить 3 огневые точки противника, которые мешали продвижению нашей пехоты. Когда наводчик вышел из строя, командир взвода «сам встал за станковый пулемет и огнем его уничтожил при этом до 20 гитлеровцев». В октябре этого же года Павел Николаевич был приставлен к очередной правительственной награде – ордену Отечественной войны II степени (а в 1985-м был награжден орденом Отечественной войны I степени).

В ходе боев за освобождение Украины с 15 по 17 июля 1944 года пулеметный взвод Павла Куприна «уничтожил до роты гитлеровцев и 4 пулеметные точки противника. В напряженный момент 16 июля, когда немцы с крупными силами пехоты перешли в контратаку, он четко командовал своими расчетами, а когда был ранен наводчик, сам перенес пулемет на новый выгодный рубеж и открыл сокрушительный огонь по атакующему противнику. Немцы, не выдержав шквального огня, в панике бежали, оставив на поле боя до 13 гитлеровцев».

Павел Николаевич участвовал в боях за освобождение Польши и Чехословакии. День Победы он встретил под Прагой, где на тот момент шли ожесточенные бои с немецкими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера вплоть до 13 мая 1945 года. Затем принимал участие в операции по ликвидации банд УПА. За годы войны ему немало пришлось пережить: и два ранения, и окружение, и минометные обстрелы. Как рассказывал Павел Николаевич в одном из последних интервью, на войне всегда было страшно, и не нужно верить, когда утверждают обратное.

Демобилизовавшись в 1946 году, старший лейтенант Куприн уехал в Москву и поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова на географический факультет, навсегда связав свою жизнь с геологией. Будучи доцентом кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых, принимал участие в открытии ряда нефтяных и газовых месторождений на юге СССР, был научным руководителем геолого-геофизических и геохимических работ в Западной части Средней Азии и Казахстана, Восточного Предкавказья, Каспийского, Черного и Средиземного морей.

В 1967 году Павел Николаевич организовал в МГУ лабораторию морской геологии и руководил ею до самой смерти в июле 2019-го. Под его началом лаборатория проводила исследования в разных регионах Мирового океана. Профессор Павел Куприн впервые в России разработал и внедрил программу подготовки морских геологов, опубликовал более 300 статей, издал десятки книг, обзорных и специализированных геолого-физических и палеографических карт. Он был большим любителем книг и карт и считал их лучшим средством от уныния и скуки. По признанию Павла Николаевича, в домашней библиотеке ему удалось собрать более 200 томов. Но, всецело посвятив себя науке, он с большим трепетом относился к воспоминаниям о военных годах и о своем верном боевом друге «Максиме».

Историческая справка:

Несмотря на осеннюю распутицу и местами разбитые дороги (иногда скорость движения техники по ним составляла 8-10 км/ч), Красной армии удалось организовать стремительное наступление, обеспечить связь и снабжение войск. После освобождения Гомеля 26 ноября 1943 года наши войска продолжили теснить противника и 27 ноября, с боями преодолев систему инженерных заграждений, оказались на подступах к Заболотью, Шарибовке, Потаповке, Буда-Кошелеву, Морозовичам, Чеботовичам, Бервеновке, освобождая один за другим населенные пункты. В течение нескольких дней ожесточенные бои развернулись возле Губичей, но 2 декабря силы 11-й армии Белорусского фронта, перейдя в наступление и преодолев сильные заграждения и огневое сопротивление врага, освободили Губичи. Теперь Буда-Кошелевский район находился в тылу Красной армии.