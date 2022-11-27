Накануне, 26 ноября, 79 лет назад войска белорусского фронта выбили немецко-фашистских захватчиков из Гомеля. Областной центр находился в оккупации более 800 дней и был разрушен до основания. Город над Сожем стал первым освобожденным областным центром Беларуси. Это привело к завершению всей Гомельско-Речицкой операции, которая унесла жизни 22 тысяч солдат и офицеров. Войска Белорусского фронта прорвали оборону противника в полосе шириной 100 километров, продвинулись на запад и создали мощный плацдарм для наступательной операции «Багратион».

Уже на следующий день, 27 ноября 1943 года, Буда-Кошелевский район сбросил оковы немецко-фашистского ига, отстояв долгожданную свободу.

Эта дата является одним из дорогих и светлых дней в памяти будакошелевцев по праву. Велика была цена Победы: свыше 11 тысяч жителей района сражались с оружием в руках против немецко-фашистских захватчиков, из них более девяти тысяч не вернулись с военных фронтов, тысячи советских солдат вступили в кровопролитную схватку с врагом в ноябре 1943 года, 1700 мирных жителей стали жертвами гитлеровского геноцида в годы оккупации, 1200 человек были вывезены на принудительные работы в Германию.

Митинг-реквием в Буда-Кошелеве стал главным событием памятных мероприятий. У братской могилы собрались руководство района, представители трудовых коллективов, депутатский корпус, духовенство, общественные организации, молодежь, жители и гости города.

– Все дальше уходят от нас в глубину десятилетий роковые сороковые минувшего века, но мы помним бессмертный подвиг наших дедов и прадедов и воспитываем новые поколения на ярчайших примерах их любви и беззаветного служения Отечеству, – обратился к участникам митинга председатель райисполкома Анатолий Гапоник. – Сегодня мы преклоняемся перед подвигом воинов-освободителей, отдаем дань глубокого уважения и признательности за мужество, самоотверженность, патриотизм и высочайшее чувство долга партизанам и подпольщикам, труженикам тыла – всем представителям легендарного военного поколения, не покорившегося и не вставшего на колени перед немецкими захватчиками. Равным боевому был и подвиг послевоенного восстановления народного хозяйства. За послевоенные десятилетия Буда-Кошелевский район преобразился в прекрасный районный центр. И это стало возможным благодаря труду наших ветеранов. Оценивая достижения развития на современном этапе, мы можем отнести себя к числу успешно развивающихся регионов Гомельщины. Общими усилиями тружеников всех отраслей народного хозяйства обеспечивается поступательное развитие экономики, социальной сферы. Это еще раз доказывает, что наша сила в единстве и в преданности своей малой Родине.

Анатолий Генрикович отметил, что сегодня наши общие чувства и мысли можно описать тремя словами: гордость, уважение и будущее. Гордость за нашу великую историю, за славную дату – 79-летие, которое мы отмечаем. Уважение к людям, которые завоевали для нас эту Победу. А будущее должны создавать мы: достойное будущее нашей страны, в которой людям захочется жить, работать, растить детей.

Анатолий Гапоник еще раз поздравил всех с праздником и пожелал жителям и гостям района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и радости, а, главное, – мирного неба над головой!

Участники митинга возложили венки и цветы к могилам воинов-освободителей и минутой молчания почтили светлую память погибших.

Говорят участники митинга.

Елена Степаненко, жительница п. Зеленый Дуб:

– День освобождения малой родины по праву является одной из значимых дат для меня. Эта дата – свидетельство мужества и отваги наших дедов и прадедов, начало новой мирной жизни. Для меня очень важно каждый год приходить на это священное место, чтобы отдать свой гражданский долг и почтить память павших.

Надежда Романова, жительница райцентра:

– Почти 80 лет прошло с того памятного дня. Но время не властно над чувствами людей. Мы понимаем, какую роль сыграло освобождение нашей земли от немецко-фашистских захватчиков, чтобы мы и наши дети, внуки жили под мирным небом. Поэтому сегодня я здесь. По-другому и быть не может. Ведь пока мы помним, мы живем.

Памятные мероприятия проходят сегодня по всей Будакошелевщине. Жители в знак глубокой признательности за подвиг несут цветы к мемориалам, воинским захоронениям, памятникам землякам.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской