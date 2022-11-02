2 декабря с 9.00 до 10.00 по телефону (0232) 50-93-64 «прямую линию» проведет Андрей Николаевич Федорович (вопросы социальной поддержки инвалидов).

2 декабря с 10.00 до 11.00 по телефону (0232) 50-93-21 «прямую линию» проведет Наталья Ивановна Мустафина (вопросы реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения).

2 декабря с 11.00 до 12.00 по телефону (0232) 50-93-30 «прямую линию» проведет Игорь Павлович Михальков (вопросы содействия в трудоустройстве инвалидов в рамках адаптации к трудовой деятельности).

2 декабря с 12.00 до 13.00 по телефону (0232) 50-91-73 «прямую линию» проведет Вера Ивановна Агеева (вопросы обеспечения техническими средствами социальной реабилитации).