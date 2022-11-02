2 ноября в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района» состоялось очередное заседание Совета пожилых граждан Буда-Кошелевского района «О работе первого республиканского слета членов Совета пожилых граждан».

Буда-Кошелевский район на слете представляла член Совета пожилых граждан ветеран труда Галина Михальцова. В ходе заседания она поделилась впечатлениями об участии в первом республиканском слете представителей советов пожилых граждан, который прошел 26 октября в Доме-интернате для престарелых и инвалидов «Комфортная жизнь» г.Минска. Перед стартом мероприятия для представителей советов пожилых граждан провели экскурсию по Дворцу Независимости.

Многие участники слета носят почетные звания «Человек года», «Почетный гражданин», являются лауреатами различных премий, конкурсов и фестивалей. Самым старшим участникам мероприятия в 2022-м исполнилось 77 лет.

В рамках круглого стола представители делегаций поделились своим опытом по работе советов в различных направлениях. Брестская область сделала акцент на работе по активизации деятельности клубов по интересам для пожилых. Делегаты от Витебской области поделились опытом взаимодействия с местными властями при реализации мероприятий Национальной стратегии «Активное долголетие – 2030». Представители Гомельщины рассказали о расширении возможностей досуга для пожилых граждан. От Гродненской области выступали на тему улучшения качества жизни пожилых посредством социального и медицинского обслуживания. Представители Минской области рассказали о работе по сохранению и восстановлению исторических и памятных мест. Могилевская область поделилась опытом в развитии спорта среди граждан старшего возраста. Столичные делегаты рассказали, как улучшаются условия для самореализации и социальной вовлеченности пожилых минчан.