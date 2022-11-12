Идея добавить красок серым плитам забора принадлежит директору предприятия Николаю Доличу, а вот реализацию доверили рабочему ремонтно-строительного участка Дмитрию Алейникову.

Теперь к забору хоть экскурсии води – на 34 плитах художник ярко и живо отобразил все, чем занимается многоотраслевое предприятие сельскохозяйственного направления и крупнейший валообразующий производитель мяса птицы в Гомельской области. На 204 метрах Дмитрий запечатлел все процессы производства: от возделывания сельхозземель, выращивания кормов и птицы до выпуска комбикормов и фасовки готовой продукции. Не обошел стороной родной ремонтно-строительный цех, инженерную, транспортную и энергетическую службы. Рисунки получились такими же позитивными и светлыми, как и сам художник.

Работа над росписью забора заняла почти 3 месяца. С утра до вечера Дмитрий разводил краски и переносил эскизы с бумаги на серые плиты бетонного ограждения. Весь процесс снимал на видео и выкладывал в ТiкТок в своем аккаунте @dimaalenikov07. Со временем, чтобы творческому процессу не мешали капризы погоды в виде дождей и палящего солнца, Диме соорудили навес.

Родом наш герой из Буда-Кошелева. Он не только необыкновенно талантливый человек, профессионал своего дела, но и счастливый семьянин. С женой они воспитывают двух сыновей Кирилла и Костю. Папины способности передались только младшему. Начинал же свою трудовую деятельность в строительной бригаде ОАО «Юбилейный-Агро», в ремонтно-строительном участке РУП «Белоруснефть-Особино» трудится уже 6 лет и менять профессию не собирается. «Мне нравится моя работа. Начальство у нас хорошее и коллектив дружный. Как видите, и мой художественный талант здесь востребован. А вообще, рисую я с детства. Сейчас работаю в разных техниках: и кистями, и баллончиками, и валиками», – поделился с «Авангардом» Дмитрий.

К слову, расписанный забор на КХП – это не первый, далеко не единственный, и уж точно не последний творческий проект нашего героя. Он расписывал аэрозольными красками баннер в ОАО «Юбилейный-Агро», гигантский молочный бидон на неговской ферме. На его счету – роспись птичников в Коммунаре, ограждения родного цеха и многого другого. Новое творение лишь добавило популярности молодому художнику, и что-то нам подсказывает, что скоро в районе появится как минимум еще один арт-объект.

Ирина Палубец, фото автора